Idosos acima de 87 anos começam a receber a 2ª dose

A segunda doce da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 87 anos começou a ser aplicada neste sábado, dia 20, em Vargem Grande do Sul.

Na ocasião, de acordo com a prefeitura, os idosos com 80 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose da vacina podem procurar as unidades de saúde para serem imunizados.

A segunda dose da imunização aos idosos acima de 87 anos e primeira dose para os idosos acima de 80 anos que ainda não foram vacinados, será realizada das 8h às 12h, no Posto de Saúde Dr. Edward Gabrioli, na Vila Polar, ESF Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores, ESF Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista, UBS Dr. Nabil Zarif, no bairro Nossa Senhora Aparecida, e na UBS Dr. Renato Jonas Milan, no Centro.

Em Vargem Grande do Sul, até a sexta-feira, dia 19, 1.855 pessoas já haviam sido imunizadas contra a Covid-19, de acordo com dados do Vacinômetro, do Governo do Estado.