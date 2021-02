Briga de facas deixa duas pessoas feridas no Jardim Dolores

Apesar da cena alarmante, homem não corre risco de vida. Foto: redes sociais

Dois homens, um armado com um facão e outro de faca, brigaram no início da tarde deste domingo, no Jardim Dolores, em frente a um bar bastante movimentado no bairro. O homem com a faca acertou um golpe no que estava com o facão, que caiu na calçada e precisou de socorro. As fotos da cena da vítima estirada ao chão coberta de sngue correram vários grupos de WhatsApp esta tarde, mas felizmente, o homem passa bem e não corre risco.

Conforme o relatado pela Polícia Militar, o Soldado Salomão, que estava de folga, acabou sendo chamado até o estabelecimento, onde ocorreu a briga. Ao chegar no local, acionou a equipe composta pelo Soldado Amauri e Cabo Marcienta, com apoio do Inspetor Márcio, da Guarda Civil Municipal, .

Quando a equipe chegou ao local, viu a vítima deitada, com um ferimento de faca e muito sangue ao redor. O Soldado Salomão havia detido um dos envolvidos e a faca usada no crime foi encontrada em sua casa, em cima da pia. Já o facão usado pelo outro homem estava caído ao seu lado.

O resgate da GCM socorreu a vítima até o Hospital de Caridade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos ao que estava com a faca, que foi encaminhado ao hospital e também passou por atendimento médico.

A equipe da PM falou com o médico que atendeu o homem que estava caído ao chão e foi informada que ele ficaria em observação por conta da hemorragia, mas que não corria risco de morte.

O caso foi levado ao Plantão Policial, em São João da Boa Vista, onde foi elaborado o Boletim de Ocorrência de Lesão Corporal.