Banda D’alma Roots lança singles

A banda D’alma Roots foi montada em setembro de 2020 com os vargengrandenses Fernando Versolato e Germano Fonseca. O projeto surgiu da vontade dos integrantes de compor músicas autorais, uma vez que há anos os dois tocavam em bandas covers.

O grupo lançou clipes junto com as músicas autorais nos últimos meses e já está, inclusive, emplacando algumas composições em rádios. Eles explicaram que a ideia da banda é não ter um rótulo para o estilo musical, para não ficarem presos a um só.

“Nas nossas músicas encontram-se vários ritmos como reggae, pop, rock, xote, entre outros. Independente do estilo, todas as letras tem a intenção de levar o ouvinte à reflexão, colaborando através da música para uma sociedade melhor e mais consciente”, disseram.

Os integrantes Germano Fonseca e Fernando Versolato são os responsáveis pela criação das letras e harmonias. Contudo, Germano faz ainda a parte de bateria, baixo, voz, backing vocal, percussão, teclado e violão, enquanto Fernando fica com guitarra, violão, mixagem, masterização, captação de áudio e edição do áudio visual, no Estúdio Cativeiro.

Além deles, há mais três integrantes, sendo Pedro Rezende na bateria, James Fiorini no baixo e Magrão Mello na guitarra e violão. A banda contou com a participação de Pedro Rezende na bateria das músicas Indiferença e Jeito Certo antes de ser integrante oficial do grupo, e participação dos vargengrandenses João Marquesini no baixo e Juninho Sati no teclado da música Consciência.

As músicas podem ser ouvidas no YouTube e nas redes sociais Facebook e Instagram DA D’alma Roots. Em breve, segundo o informado, elas serão disponibilizadas no Spotify e Deezer. As músicas estão sendo lançadas como singles e a banda também lançará o álbum completo com todas as faixas.

Os integrantes da D’alma Roots fizeram alguns agradecimentos. “Gostaríamos de agradecer a Deus pelo dom da música, a nossas esposas pela paciência e apoio e a todos que vem valorizando e acreditando no nosso trabalho, que é feito com muita dedicação”, falaram.

A música de trabalho atual da banda, intitulada Siga em Frente, na versão rock, pode ser ouvida através do link https://youtu.be/MxbKw_ZClQg.

Fotos: Divulgação