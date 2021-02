Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Angelina Gabriel Alves, aos 88 anos de idade, no dia 14 de fevereiro. Era viúva de José Alves; deixou as filhas Ângela e Vera Raquel e os genros Dorival e Israel. Seu sepultamento aconteceu no dia 15, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Anna Saturnino De Lagatti, aos 84 anos de idade, no dia 13 de fevereiro. Viúva de Osvaldo De Lagatti, deixou sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 14, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Joaquim Vicente Pereira da Silva, aos 54 anos de idade, no dia 18 de fevereiro. Solteiro, deixou o pai José Pereira da Silva, a namorada Maria; as irmãs Cristina, Lúcia, Maria José e Marta, cunhados e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 18, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Manoela de Carvalho Belchior, aos 89 anos de idade, no dia 19 de fevereiro. Viúva de Aparecido Belchior; deixa os filhos Pedro, Célia e Vilma; os genros Ivan e Roberto; os netos Adilson, Silvana, Cibele, Karina, Manoela, Emanuel e Natália e o bisneto Alisson. Seu sepultamento aconteceu no dia 19, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Aparecida de Oliveira Rabelo, aos 67 anos de idade, no dia 14 de fevereiro. Era viúva de Milton Lopes Rabelo; deixou o filho Ademir; a nora Marilda; e os netos Michel e Marília. Seu sepultamento aconteceu no dia 15, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Rosemari Alves da Costa, aos 46 anos de idade, no dia 16 de fevereiro. Deixa o marido Maurício Donizete e os filhos Leandro, Edson, Cláudia, Rayana e Lavínia; o genro Jeferson e a neta Laiane. Deixou também os pais Antônio Alves da Costa e Adélia Barbosa da Costa; os irmãos Joaquim, Elaine, Joana, Simone; cunhada e cunhados; e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 17, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Diocílio Pereira, aos 82 anos de idade, no dia 19 de fevereiro. Deixou os filhos Zildir, Iraci, Eunice, Maria, Nélson, Manoel e Milton; o genro José; as noras Simone e Luciclene; os netos Eduardo, Sônia, Lívia, Marília, Clodoaldo, Antoniel, Ângelo, Daniel, Lucas, Mibria, Andressa, Daniel, Vinícius, Patrícia, Priscila, Pâmela, Aparecida, Alisse, Rafaela, Alan e Nicolas. Seu sepultamento aconteceu no dia 19, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Sebastião de Oliveira Dias, aos 69 anos de idade, no dia 19 de fevereiro. Era viúvo de Maria Bernadete Bertoleti Dias; deixou as filhas Adriana e Andréa; os genros José Antônio e os netos Aline, Douglas, Paloma, Paola, Alef, Laís e Eloá; os bisnetos Kauê, Caíque, Mateus, Davi, Sofia, Yasmin, Ana Beatriz e Lívia. Seu sepultamento deverá acontecer neste sábado, dia 20, no Cemitério Parque das Acácias.

