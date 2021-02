Segue o plantio de árvores em ruas e avenidas da cidade

O Departamento de Agricultura e Meio Ambiente da prefeitura de Vargem Grande do Sul realizou o plantio de mais 80 mudas de árvores da espécie Koulreuteria Paniculata, mais conhecida como “árvore da china” nas duas laterais da Avenida Alice Buosi. De acordo com a prefeitura, as mudas plantadas possuem aproximadamente 2 metros de altura e quando adultas se destacam na paisagem pela beleza das flores.

Recentemente também foram plantadas 150 mudas de árvore de diversas espécies nativas (Ipê Branco, Paineira, Jatobá, Uva Japonesa, Angico vermelho, Cedro Rosa, Ipê Roxo e Rosa) às margens do Rio Verde, em toda extensão da Avenida Aurora Fernandes Bolonha.

Destacou a prefeitura que este trecho se trata de uma área de Área de Preservação Permanente (APP) e desde 2020 vem sendo arborizada. Em 2020, foram plantadas 150 mudas medindo aproximadamente 2,50 metros de altura, sendo 75 da espécie Jacarandá e 75 de Pau Ferro.

“Além da arborização da Avenida Alice Buosi e Aurora Fernandes Bolonha também realizamos o plantio de 81 mudas da espécie Oiti no entorno da represa Eduíno Sbardellini, continuando a arborização das áreas verdes do município”, disse a diretora de Agricultura e Meio Ambiente Melissa Ranzani.

Departamento

Desde meados de janeiro, o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente atende em novo endereço, à rua Sete de Setembro, nº 300, junto ao prédio do Departamento de Ação Social. O novo telefone é o (19) 3641-3765.

Outra novidade do Departamento de Meio Ambiente foi a nomeação de Antônio Marcos Ayres da Cunha Santos, para ocupar o cargo comissionado de assessor de departamento, conforme o publicado recentemente no Jornal Oficial do Município.

Fotos: Prefeitura

Melissa Ranzani, diretora de Meio Ambiente, participou do plantio

Calçadas receberam dezenas de mudas