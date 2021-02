Laudo técnico aponta ruas da cidade com sérios problemas

Um extenso laudo sobre as condições de algumas ruas da cidade elaborado pelo engenheiro Guilherme Contini Nicolau, que também é vereador e preside a Comissão de Obras da Câmara Municipal, foi apresentado na última sessão de Câmara aos vereadores municipais. O estudo foi pedido pelo vereador Paulo Cesar da Costa (PSB) à Comissão de Obras e será enviado ao prefeito municipal pedindo as providências necessárias.

As ruas vistoriadas foram a Rua João Garcia Miron, Av. Brasil, Rua Patrocínio Rodrigues, Rua João Batista Ribeiro, Rua José Ribeiro da Silva e Rua João Gasparino Filho, todas na Vila Polar e imediações.

O laudo visa comprovar e definir tecnicamente a precária situação dos pavimentos das ruas, que apresentam problemas nas estruturas, principalmente, segundo o engenheiro, por ter sido feito o asfalto sobre o antigo paralelepípedo. Também foi constatada a falta de drenagem nas ruas, erosão e buracos.

Explicou o engenheiro que o correto seria remover todos os paralelepípedos, compactar o solo abaixo, construir uma camada granular intermediária e por fim aplicar o asfalto. “Se não fizer isso, a manutenção fica seriamente comprometida”, diz o laudo. Também explica que a falta de imprimação para que haja aderência entre o asfalto e o paralelepípedo é só uma questão de tempo para o asfalto se desgrudar, como vem ocorrendo nas ruas vistoriadas.

Como a existência do pavimento é superior tem mais de cinco anos e as ruas recebem um tráfego considerável de veículos leves e médios, o estudo indica que quase na sua totalidade o pavimento das ruas está condenado, sem chances de reparos do tipo “tapa-buracos”.

Com relação aos bueiros, foi constatado que eles estão obstruídos, com tubulações antigas, com pouca capacidade de vazão. “Dia sim, dia não, o departamento de água e esgoto está reparando vazamentos nessas ruas”, aponta o laudo.

Um dos problemas apontados acontece na Rua João Garcia Miron, com o afundamento do pavimento, erosões provocadas pelas águas das chuvas, estendendo pela rua inteira e que já estaria afetando as estruturas das casas. O engenheiro prevê um colapso total para breve, se nada for feito na rua, pois quando chove muito, a enxurrada aumenta as erosões e com o tráfego de caminhões pesados no local, o vereador teme pelo pior. Os mesmos problemas foram constatados na Rua Patrocínio Rodrigues.

Paredes trincadas

Na Av. Brasil, o estudo do vereador e engenheiro civil constatou que foi aberta em 2018 uma cratera na rua e até hoje não foi reparada direito. Os moradores reclamam que devido ao tráfego de caminhões pesados, as vibrações estão afetando a estrutura de algumas casas, causando trincas.

Água invade casas

Outro problema sério apontado no Laudo Técnico é com relação à Rua João Batista Ribeiro. Segundo os estudos, em dias chuvosos as águas das ruas dos novos loteamentos que foram construídos na região, sem galerias de águas pluviais, acabam por despejar toda a água nesta rua e invade muitas residências.

Câmara pede solução

Os problemas apontados no Laudo Técnico acontecem há décadas em algumas ruas, como a João Garcia Miron e só tem se agravado depois que a mesma recebeu o asfalto sobre o antigo paralelepípedo.

Os vereadores solicitam ao prefeito Amarildo Duzi Moraes através do Departamento de Obras, que resolva os problemas destas ruas que, segundo o laudo, estão deploráveis. “Esta Casa de Leis sabe das dificuldades encontradas e dos altos valores de uma obra deste porte e nos colocamos à disposição para colaborar”, afirmam os vereadores, dizendo ao prefeito que não se trata apenas de questão de más condições de uso, mas sim de acidentes, afetação de estrutura das casas, dentre outros.

A Comissão de Obras é formada pelos vereadores Guilherme Nicolau (MDB), que a preside; Fernando Donizete Ribeiro (Republicanos), vice-presidente; Antônio Sérgio da Silva (PSDB), secretário e Gláucio Santa Maria Gusman (Democratas), suplente.

Vereador Guilherme aponta buraco na rua João Garcia Miron