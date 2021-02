A atração da coluna Momento Pet desta semana é o Snow, o cãozinho da raça pug, que faz a alegria de Marco Antônio Bortolozo Junior e de sua família. Muito carismático e com a carinha de sapeca mais fofa do mundo, Snow adora se divertir com seus brinquedos, mas curte mesmo é uma piscina.

Snow nasceu no dia 12 de julho de 2017 e ingressou na família no dia 12 de outubro daquele ano, quando Juninho foi buscá-lo no canil Canis de Luna, após ganhá-lo de presente de sua noiva. Ali, Snow já tinha um brinquedinho inseparável, que amava. Resultado, o brinquedinho veio junto e faz a alegria dele até hoje.

Aliás, brincar é com ele mesmo. “Ele adora brinquedo, todo dia brincamos de bolinha, até sozinho ele se diverte com os brinquedos”, contou Juninho que revelou que sempre quis ter um cãozinho da raça pug. Mas neste calor, Snow gosta bastante de água. “Ele adora uma piscina também. Não pode escutar barulho na piscina que já começa a resmungar para buscar ele”, contou.

Apesar de seu nome significar “neve” em inglês, Snow sente muito calor, o que segundo Juninho explicou, é algo comum da raça pug. Além disso, tem grande tendência de engordar e a apresentar alergia de pele. Então, Snow é cercado de cuidados. “Precisa levar eles para caminhar, dar uma ração de ótima qualidade, cuidar da higiene em suas dobrinhas, cuidado com os olhos deles, pois são mais desprotegidos do que algumas outras raças”, explicou Juninho, que é só atenção e cuidados com Snow.