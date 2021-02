Adolescente tentou esconder 10 pedras de crack na boca

Durante o patrulhamento pela Vila Santa Terezinha na segunda-feira, dia 15, a Polícia Militar apreendeu um adolescente por tráfico de drogas. Participaram da ocorrência o cabo Thomaz e o soldado Amauri.

A equipe visualizou o adolescente, já conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas, parado em um local, conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Ao perceber a presença policial, ele tentou esconder o rosto. Ao ser abordado, os policiais encontraram em sua boca, 10 pedras de crack embaladas. Ele confessou aos PMs estar vendendo a droga e disse ainda que em sua residência, dentro de seu guarda-roupa, haveria mais crack para a venda.

Os policiais foram até a casa do garoto e sua mãe autorizou a entrada da equipe na residência para fazer a busca. Assim, foram localizados no interior de seu guarda-roupa, dentro de uma pequena caixa de madeira, mais quatro kits de crack, sendo três lacrados contendo 15 pedras em cada um e mais um kit já aberto com nove pedras, totalizando 54 pedras de crack.

Ele foi levado à Delegacia, acompanhado de sua mãe, onde após a elaboração da ocorrência, foi liberado.