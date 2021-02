Foragido há cinco anos foi pego

A equipe da Polícia Militar composta pelo cabo Thomaz e soldado Amauri capturou um rapaz com três mandados de prisão em seu nome, que estava foragido da Justiça há pelo menos cinco anos. A prisão aconteceu no sábado, dia 13, no Centro.

Durante patrulhamento, os policiais visualizaram dentro de um bar um indivíduo que, ao perceber a presença policial, de forma repentina se apressou para o fundo do bar, com a clara intenção de não ser visto pela equipe. Os PMs efetuaram a abordagem e identificaram o indivíduo já conhecido nos meios policiais pelo crime de roubo e tráfico de drogas.

Durante a entrevista policial, ele veio a cair em algumas contradições, sendo assim a equipe fez contato com um agente de investigação da Delegacia de Polícia Civil e foi informada que havia três mandados contra ele, sendo dois por tráfico de drogas e um pelo crime de roubo. Um dos mandados foi expedido em 2016, ou seja, o rapaz estava foragido da Justiça há cerca de cinco anos. Ele estava residindo em Minas Gerais e havia retornado para Vargem há 15 dias.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista (SP), onde ele permaneceu detido.