Na zona rural de São João, casal de idosos foi aterrorizado por ladrões

Na manhã de domingo, dia 14, três homens foram presos após tentarem render um casal de idosos em uma propriedade rural, situada na estrada velha que liga São João da Boa Vista a Vargem Grande do Sul.

De acordo com o jornal O Município, durante a ação criminosa, os bandidos espancaram o morador na frente da esposa dele, promovendo momentos de medo e tensão. Segundo informações da Polícia Militar, um dos criminosos foi até a propriedade por volta das 6h30, alegando que seu carro estaria quebrado e precisava de ajuda.

Estranhando as atitudes do indivíduo, o morador se recusou a sair do imóvel. Após alguns minutos, ele resolveu ir verificar onde o sujeito estaria e o surpreendeu na lateral da casa. O bandido, então, fez menção de estar armado e a vítima saiu correndo, mas acabou sendo alcançada.

O ladrão e o dono da propriedade entraram em luta corporal e o morador foi jogado no chão e passou a ser agredido. Durante os atos de violência, os cachorros da propriedade começaram a latir e a esposa da vítima foi verificar o que estava acontecendo. Ao se deparar com a situação, ela ficou assustada e começou a gritar por socorro, quando as agressões cessaram e o bandido saiu correndo, fugindo juntamente com mais dois comparsas.

Sujo de terra e bastante nervoso, o morador sofreu escoriações na mão e cotovelo esquerdo, assim como no punho e cotovelo direito. A Polícia Militar foi acionada e uma equipe rapidamente se deslocou até a propriedade.

No local, os PMs constataram que os ladrões haviam danificado o portão de madeira que dá acesso à residência, além do cadeado de um barracão, onde são guardadas ferramentas e fica o automóvel do casal, de onde foram subtraídas algumas moedas. Já na entrada da casa, a equipe policial encontrou duas cordas, as quais os moradores disseram estar guardadas no barracão e que possivelmente seriam utilizadas para amarrá-los.

Em contato com os policiais militares, a vítima informou que, há alguns dias, um vizinho levou até a sua residência uma pessoa que estaria à procura de emprego, cujas vestimentas e aparência física eram parecidas com a do agressor.

Diante dos fatos, os policiais foram até um sítio próximo e encontraram o vizinho, que negou qualquer participação no ocorrido. As diligências prosseguiram e a equipe policial conseguiu localizar dois suspeitos na entrada do bairro Pedregulho. Durante a abordagem foram encontradas as moedas subtraídas do interior do veículo do morador. Os sujeitos acabaram confessando o delito e relataram que o terceiro comparsa teria fugido pelas propriedades rurais ali existentes.

A Polícia Militar realizou uma força-tarefa na tentativa de localizar o suspeito. Durante as buscas, uma das equipes policiais surpreendeu o infrator deixando a estrada de terra de Vargem, já no acesso à rodovia.

Os três indivíduos foram levados até o Plantão Policial e o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior elaborou um boletim de ocorrência versando sobre o crime de roubo e determinou que o trio fosse recolhido à Cadeia Pública local, onde permaneceram à disposição da Justiça.