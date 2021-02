“Pau no prefeito”

O vereador Antônio Carlos Bertoleti (PSD) foi bastante sincero na sessão de Câmara da última terça-feira, dia 16. Ao usar a palavra livre, ele fez um agradecimento ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), que segundo ele, iria atender a um pedido de empresários que tem estabelecimentos na estrada para Lagoa Branca, para arrumar a via. “Amarildo está de parabéns atendendo os vereadores. É isso o que nós queremos: atender os vereadores. Atendeu, nós estamos juntos com ele. Se não atendeu, pau no prefeito”.

Saúde

Muitos questionamentos levantados pelos vereadores foram direcionados ao Departamento Municipal de Saúde, seja sobre o cronograma da vacinação contra a Covid-19, quem pode e quem não pode ser vacinado, a divulgação da lista dos imunizados e também a distribuição de medicamentos, limpeza de unidades, médicos fixos em postinhos, etc.

Convite a Maria Helena

O vereador Paulo César da Costa (PSB) lembrou que foi enviado à prefeitura um pedido para que a diretora Maria Helena Zan fosse à Câmara para conversar com vereadores e dar informações sobre uma série de assuntos. No entanto, até aquele momento, o Legislativo não havia recebido uma resposta sobre a ida da diretora de Saúde à Casa.

Grupinho no Zap

O vereador Parafuso (PSD) sugeriu via requerimento, que o Departamento Municipal de Esportes e Lazer criasse um grupo de WhatsApp para que os times de Vargem Grande do Sul possam obter a liberação dos campos para que disputem suas partidas. Atualmente, os interessados devem ir pessoalmente à sede do Departamento, na Vargeana, às segundas-feiras, para entregar ofício fazendo a solicitação. Parafuso observou que essa iniciativa evitaria aglomeração e agilizaria e organizaria a liberação dos campos.

Panelinha

O vereador Fernando Corretor (Republicanos) se disse contrário à iniciativa, porque em sua visão, dessa forma se formariam “panelinhas” e times poderiam ficar sem a possibilidade de jogar. Para Fernando, quem quiser tem que acordar cedo na segunda-feira e levar ofício no Departamento, como todo mundo.