PM pega casal com 60 porções de maconha no Jardim Ferri

Na tarde do dia 12, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul foi averiguar uma denúncia de que um casal residente no Jardim Ferri estaria traficando pelo bairro e que havia acabado de receber nova remessa de entorpecente naquela ocasião.

Os soldados Silas e Salomão da PM foram até o endereço apontado na denúncia, onde abordaram o casal. O homem informou que guardava porções de maconha sobre o guarda-roupa. Assim, a equipe localizou uma sacola verde com 15 porções da droga embaladas em plástico preto e mais 40 porções embaladas em plástico verde. Dentro do guarda-roupa foi localizada a carteira e mais cinco porções de maconha embrulhadas em plástico verde, totalizando 60 porções.

O homem admitiu ser dono do entorpecente e afirmou que comercializavam há uma semana, enquanto a sua companheira permaneceu em silêncio. Em dado momento, chegou a irmã do detido, acompanhou as buscas na residência e informou ainda que a mulher tinha conhecimento de que o companheiro traficava, como também sabia onde ele armazenava e também que ela participava ativamente do comércio ilícito. Questionada sobre essas denúncias, a mulher acabou indicando dois possíveis locais que o companheiro costumava guardar os entorpecentes. Em um deles, uma mata no final da Rua Paschoal Costela, a PM solicitou o apoio do canil da Guarda Civil Municipal (GCM), composta pelos guardas municipais Charles e Mazarine, com a cadela Raposa, mas nada foi encontrado.

O casal foi levado ao plantão policial, onde o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior ratificou a voz de prisão em flagrante, permanecendo ambos presos. A ocorrência contou com o apoio do Comandante de Companhia, capitão Adair, o comandante do Pelotão, sargento Márcio Henrique, além do cabo Ricardo e do soldado César.