Rapaz foi preso com 105 porções de crack

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu um rapaz por tráfico de drogas na segunda-feira, dia 15, no Jardim Dolores, durante patrulhamento pelo bairro.

A equipe composta pelo cabo Thomaz e soldado Amauri estava patrulhando pelo bairro, quando avistou duas pessoas em atitude suspeita. Quando foram ser abordados, ambos fugiram.

Os policiais seguiram atrás de um dos suspeitos, que ao perceber que seria alcançado, tirou algo da cintura e jogou no chão. Alguns metros adiante ele foi detido. Os PMs apanharam o que ele havia tentado se livrar e foi verificado que se tratava de sete kits, com quinze porções de crack cada um, totalizando 105 porções da droga.

Ele disse aos policiais que achou o embrulho com os kits no chão e acreditando ser maconha pegou para si, uma vez que é usuário desta droga. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, ele foi preso em flagrante, permanecendo preso.