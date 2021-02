Situação financeira deficitária da entidade

No ofício enviado ao presidente da Câmara, Jair Gabricho também teceu vários comentários sobre a situação atual da entidade que passou a dirigir, principalmente do déficit causado pelo atendimento ao SUS.

Disse que como acontece com os demais hospitais do Brasil que atendem mais de 60% via SUS, em razão da baixa remuneração desse sistema, sofrem há muitos anos com graves dificuldades financeiras. Segundo ele, a tabela SUS não é atualizada desde 2008, sendo que neste ano a atualização ficou muito abaixo do necessário e tendo sido aplicado na época um índice inferior à inflação, sendo esperado para este ano de 2021 um déficit no Hospital de R$ 4.350.000,00.

Explicou aos vereadores que para manter o Hospital funcionando 24 horas por dia, durante todos os dias, é necessário de uma estrutura com 132 funcionários que custam R$ 360 mil por mês, gastos com plantões médicos à distância e presencial que custam R$ 240 mil mensais, materiais e medicamentos R$ 120 mil, totalizando só estes gastos R$ 720 mil mensal, sem citar energia, oxigênio, material de limpeza, lavanderia, alimentação, dentre outros gastos.

Que em contrapartida, o SUS repassa mensalmente cerca de R$ 18 mil para urgência e emergência, R$ 117 mil para internação hospitalar (estando neste valor incluso os honorários médicos, todos os exames materiais, medicamentos e demais serviços hospitalares), R$ 35 mil de incentivo de adesão a contratualização e R$ 5 mil de Integrassus, totalizando mensalmente algo em torno de R$ 176 mil.

Custos

Para maior clareza do déficit, Jair Gabricho explicou aos vereadores no documento enviado que no momento em que o Hospital recebe um paciente e tem o dever de salvar a sua vida, no caso de um infarto do miocárdio, o profissional médico deverá aplicar o medicamento Metalyse – Tenecteplase – TNK, 50 mg injetável, o qual custa R$ 4.324,72 e o SUS remunera por esse procedimento e mais os serviços hospitalares R$ 414,40 e tão somente R$ 116,72 por honorários médicos e R$ 57,00 por exames laboratoriais e raio x, totalizando R$ 588,12.