Pássaros nativos eram mantidos em cativeiro

A Polícia Militar Ambiental, após denúncia, localizou nove aves da fauna nativa brasileira em cativeiro em bairro residencial de Vargem Grande do Sul, no domingo, dia 21.

Entre as aves, os cabos Vanderlei e Rodrigo encontraram seis canários da terra, um bigodinho, um pássaro preto e um periquitão Maracanã, mantidos em cativeiro sem autorização de órgão ambiental competente. Diante dos fatos, foi elaborado o Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 4.500,00.

As aves foram devolvidas a habitat natural, exceto o periquitão Maracanã, que foi encaminhado aos cuidados temporários da Organização Não Governamental (ONG) Amigos dos Animais Silvestres, em São João da Boa Vista, até a deliberação junto ao atendimento ambiental.