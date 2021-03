Arnaldo Jardim recebe ofício do Hospital

Na segunda-feira, dia 22, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) esteve em São Paulo, acompanhado do ex-vereador Zé Luís da Prefeitura (Cidadania) e do provedor do Hospital, Jair Gabricho, em reunião no gabinete do deputado Arnaldo Jardim (Cidadania).

Na ocasião, foi entregue um ofício ao deputado solicitando ajuda na liberação de recursos ao Hospital de Caridade. Já Zé Luís fez a entrega da placa do título de Cidadão Vargengrandense a Arnaldo Jardim, honraria outorgada pela Câmara Municipal.

O deputado agradeceu a presença dos vargengrandenses e reafirmou seu apoio ao município. “Amarildo, sempre propositivo e ativo, uma pessoa que nos orgulha”, afirmou. “Jair, muito obrigado por ter aceitado o desafio, enfrentar a questão da manutenção do nosso Hospital de Caridade de Vargem. Nós que já ajudamos em outras ocasiões, estaremos juntos. Os pedidos que você nos manda terão acolhida e pronta resposta”, ressaltou.

“Agradeço muito ao Zé Luís, que hoje é portador do carinho de todos, traz aqui em nome da Câmara Municipal, o meu Título de Cidadão Vargengrandense. É uma alegria. Vargem Grande, conte conosco”, afirmou o deputado.