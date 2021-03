Bazar Beneficente em prol do Projeto Mãos Solidárias será nos dias 6 e 7

O Centro Espírita “Obreiros do Bem” estará realizando no próximo final de semana, dias 6 e 7 de março, um bazar beneficente com roupas, sapatos, e acessórios, com preços a partir de R$ 1,00 até R$ 10,00.

O bazar será realizado no endereço do Centro Espírita, à rua São Jorge, 70, no Jardim São Luís, das 8h às 12h.

Quem desejar fazer as doações para o bazar pode entrar em contato com os organizadores pelos fones 99381-6417, 99817-8055 ou 99813-3957.

A renda do bazar será revertida para o Projeto Mãos Solidárias, do Centro Espírita, que atende cerca de 20 famílias em situação de vulnerabilidade social, com cestas básicas.