A Nina, essa gatinha fofíssima, é a estrela da coluna Momento Pet desta semana. Baianinha arretada, a gatinha foi adotada pela família de Helena Ligabue e Eduardo Tatai, que residem em Vitória da Conquista (BA), e ganhou o coração do pequeno Francisco, o filho do casal.

Em dezembro, a gatinha vira-lata estava perdida na rua, e foi resgatada pela família após quase ser atropelada. Ganhou mimos, carinho e muitas “amassadas” de Francisco. Entre os cuidados, estão ração seca e molhada, banho e vacinação em dia.

E logo nas primeiras semanas com a nova família, Nina já curtiu uma grande aventura, cruzando de carro vários quilômetros entre Vitória da Conquista e Vargem Grande do Sul, em sua primeira viagem. “A gatinha viajou dois dias de carro, sem dar um miau”, contou Helena.

Agora, Nina está em Vargem e em breve, embarcará na viagem de volta com a família, para a Bahia.