Contra furar filas

O vereador Célio Santa Maria (PSB) disse que na questão envolvendo a doação de subsidio do vereador para o Hospital, ele se posicionou contra devido à situação precária de sua saúde, que precisa realizar uma cirurgia e também aos problemas que está tendo com a visão, quase perdendo uma delas e que se necessário, vai precisar pagar pelos atendimentos médicos e cirúrgicos que serão necessários. Disse que está na fila de espera para se tratar e que sempre se posicionou contra quem usa dos meios e influências políticas para furar filas de atendimento, quer seja junto ao Hospital de Caridade, na saúde pública ou junto às creches do município.

Fura-filas da vacina

Grave também é a denúncia, que está sendo investigada pela prefeitura e que também foi relatada ao Ministério Público, de que uma pessoa recebeu a vacina contra a covid-19 em dia que não corresponde ao seu grupo. A prefeitura corretamente já deu publicidade ao caso e abriu sindicância. Caso seja comprovado, a situação é punível com multa.

Restrição de circulação

O Estado adotou a restrição de circulação das 23h às 5h. Cidades da região como São João da Boa Vista, Divinolândia e Águas da Prata, a partir das 20h. Já em Vargem, a medida de restrição passa a valer a partir das 22h.

Ensaio

Embora justa a posição do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) contra o que o Congresso quer fazer em relação à imunidade e prisão dos parlamentares aprovando a PEC da Imunidade, sua fala soou um pouco fora do tom em que o prefeito costumeiramente adota nas redes sociais, ao enfocar principalmente os problemas do município. Seriam os primeiros passos políticos para um voo maior?

Oposição

Na sua reeleição à presidência do Conderg, sem dúvida um cargo cobiçado por muitos políticos e que pode alçar o prefeito Amarildo a uma liderança maior na região, ele teve a oposição da prefeita de São João e do prefeito de Mococa, duas cidades que tendem a não abrir mão de lançar candidatos a deputado estadual ou federal nas eleições que acontecerão em 2022. Estes prefeitos apoiaram o candidato Zé da Farmácia, prefeito de Santa Cruz das Palmeiras que também disputou o posto e perdeu.