PM e canil da GCM apreendem mais de 800 porções de droga

Uma ação da Polícia Militar de Vargem Grande do Sul, com apoio do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM), deteve um adolescente com 720 porções de crack, 98 de maconha, além de 26 tabletes de maconha no final da tarde da sexta-feira, no Jardim Ferri.

A equipe da PM composta pelos soldados Amauri e cabo Thomaz obteve informações de que o adolescente estaria envolvido com o tráfico de drogas pelo Jardim Ferri. Os policiais passaram a patrulhar pelo bairro para averiguar a denúncia, quando perceberam o momento que o jovem saiu de sua casa em uma bicicleta, levando algo em sua mão.

O adolescente percebeu a aproximação dos policiais e tentou esconder a embalagem em seu chinelo. Os PMs abordaram o jovem e encontram com ele um celular, e no pé, duas porções de maconha embaladas em plástico transparente.

Ao falar com os policiais, o garoto caiu em algumas contradições e acabou confessando que dentro de sua casa haveria mais drogas. A equipe policial falou com a mãe do adolescente, que autorizou a entrada dos policiais em sua residência, acompanhando a busca e presenciando quando o próprio filho indicou o local em que estavam as drogas, dentro do guarda roupas.

No móvel, foram encontradas 96 porções de maconha, pesando 209 gramas, idênticas às duas que ele tentou esconder no chinelo. Já dentro de uma caixa de sapatos, foram localizados 48 kits com 15 pedras de crack cada um, totalizando 720 pedras, pesando 92 gramas. Ainda no guarda roupas, estavam balança de precisão e R$ 287,00

O adolescente confessou que o dinheiro era da venda de drogas e ele foi levado junto de sua mãe à Delegacia da Polícia Civil, onde foi mais uma vez questionado pelos policiais. Ele voltou a dar informações desencontradas e os policiais passaram a desconfiar que havia mais entorpecentes na casa.

A mãe do garoto permitiu nova busca que desta vez foi realizada com o apoio do Canil da Guarda Municipal, com a equipe composta pelo subinspetor Charles, o GCM Thiago e a cachorra farejadora Raposa. Ao fazer a vistoria, Raposa localizou no corredor externo da casa, 26 pedaços de maconha embalados separadamente em plástico preto, pesando 382 gramas.

O adolescente foi apreendido em flagrante por tráfico de drogas e após a elaboração da ocorrência foi liberado para sua mãe. Participaram também da ocorrência os soldados PM Emiliano e Prado.