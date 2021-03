Vereador Fernando faz doação de R$ 5 mil ao Hospital de Caridade

O vereador Fernando Corretor (Republicanos) se encontrou com o provedor do Hospital de Caridade, Jair Gabricho, na quarta-feira, dia 23, para efetuar a doação de R$ 5 mil à entidade. Ele estava acompanhado do empresário Sérgio Buani, que doou R$ 1 mil. O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) também participou do encontro, assim como o vice-provedor, Alessandro de Souza.

Fernando havia anunciado na sessão realizada no dia 16 de fevereiro a sua intenção de fazer a doação do subsídio deste mês à entidade e propôs aos seus colegas de Legislativo que fizessem o mesmo. O valor do subsídio dos vereadores é de R$ 3.867,63, mas Fernando acabou doando R$ 5 mil.

Na ocasião, Jair agradeceu a iniciativa de Fernando e Sérgio e fez uma prestação de contas aos presentes sobre a situação financeira da entidade, explicando os motivos do agravamento da crise financeira, especialmente por conta da defasagem dos repasses do Sistema Único de Saúde (SUS) para custear os procedimentos realizados, entre outras razões.

Ao fazer a doação, Sérgio Buani convidou outras pessoas a fazerem o mesmo. “Peço aos meus amigos empresários que façam sua doação ao Hospital de Caridade de Vargem”, disse. O vereador Fernando, agradeceu a presença de todos e falou sobre a importância de ajudar a entidade. “Na última sessão de Câmara, eu vendo a dificuldade que o hospital vem enfrentando, fiz um convite aos 13 vereadores para a gente doar nosso subsídio ao nosso Hospital de Caridade. Então, eu vim nesta tarde, como eu prometi, para ajudar nosso hospital. Muito obrigado Jair, eu conheço o senhor, conheço o seu trabalho e eu tenho certeza que esse hospital vai para frente. Deus os abençoe”, afirmou.

O prefeito Amarildo agradeceu a Fernando e ao Sérgio e também aos voluntários que assumiram a direção da entidade. “Agradecer ao Jair e ao Alessandro, junto com a provedoria e conselho deliberativo e fiscal pelo trabalho que estão realizando. É um trabalho difícil. Sabemos das dificuldades do Jair deixar sua empresa, do Alessandro, enfim, de todos que compõe a provedoria, mas que em prol do hospital, estão aqui”, afirmou.

Transparência e campanha

O prefeito Amarildo e o provedor Jair Gabricho explicaram que está em desenvolvimento uma página na Internet do Hospital de Caridade, onde os cidadãos poderão acompanhar a movimentação das doações feitas.

Serão publicados ainda informações relativas ao dia a dia da entidade, para que todos os vargengrandenses possam ficar a par da situação e das ações desenvolvidas pela entidade, especialmente na questão contábil e financeira.

Foi informado ainda que em breve será dado início a uma campanha de doações ao Hospital de Caridade, que pode ser em produtos que são utilizados pela instituição ou em valores.

Contribuição

Para doar qualquer valor ao Hospital de Caridade, os dados são: Banco Bradesco,

Agência nº 305, conta corrente nº 25.1579- 2, em nome de Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul.