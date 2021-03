Benedito procura familiares em Vargem

Benedito Vieira, 76 anos, está procurando sua família em Vargem Grande do Sul. Há 47 anos ele saiu da cidade, quando tinha 15 anos, e perdeu o contato com os irmãos que ficaram no município. Sua filha, Edna, entrou em contato com a Gazeta de Vargem Grande, pedindo ajuda nesta busca. Atualmente, o sr. Benedito mora com a família em Cerqueira César, na região de Avaré.

Sr. Benedito em 1974, última vez que esteve em Vargem

A última vez que ele esteve em Vargem foi em 1974. Passaram-se os anos e ele acabou perdendo o contato com os irmãos Jandira, Rubens, Orquise e Jacira, que permaneceram em Vargem. Quando seus pais José Mateus e Josefa se mudaram para Cerqueira César, levaram Benedito e seus outros irmãos Orlando, Laura e Fausto.

Edna falou que o sr Benedito gostaria muito de reencontrar os irmãos. Se alguém tiver alguma informação, o telefone dela, que também é WhatsApp é o (14) 99916-8966.