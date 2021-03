Equipes da Polícia Militar das cidades de Vargem Grande do Sul, São José do Rio Pardo e Espírito Santo do Pinhal realizaram na terça-feira, dia 23, e na quarta-feira, dia 24, a escolta das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A escolta aconteceu para garantir a segurança e o sigilo da distribuição e aplicação do exame.

Foto: Polícia Militar