Tentou agredir irmã com faca e canivete e foi pego

A equipe da Polícia Militar composta pelos cabos Ricardo e Marcienta foi acionada via Copom na quinta-feira, dia 25, para atender uma ocorrência sobre ameaça no Jardim Paraíso I.

Pelo local, em contato com as partes, o homem havia tentado agredir a vítima, sua irmã. Segundo o informado, ele chegou bêbado em casa e depois de muitos xingamentos contra sua irmã, foi até seu quarto e pegou uma faca e um canivete.

A vítima, ao perceber a aproximação do irmão, foi contra ele, pois ele estava com seus sentidos alterados devido ao fato de ter ingerido bebida alcoólica. Assim, ela conseguiu bater em seus braços e fez com que as facas caíssem de suas mãos. Logo após, o autor voltou ao seu quarto e caiu, sofrendo um pequeno corte na testa.

O resgate da Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionado e fez os primeiros atendimentos levando-o ao Hospital de Caridade, onde passou por atendimento médico. Depois, a ocorrência apresentada à Polícia Civil, que elaborou o boletim de ocorrência de ameaça e violência doméstica.