Cauê Macris destina R$ 100 mil para Saúde de Vargem Grande do Sul

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado Cauê Macris (PSDB), garantiu recursos de R$ 100 mil para Vargem Grande do Sul.

A verba, liberada via emenda parlamentar, atende a um pedido do prefeito Amarildo Duzi Moraes e do vereador Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia, ambos do PSDB, e será destinada para o setor de Saúde do município.

Cauê destacou a satisfação em poder contribuir com investimentos para melhoria do serviço de saúde prestado aos vargengrandenses. “É uma alegria anunciar esse investimento para a cidade. Tenho certeza de que o recurso será muito bem aplicado, em benefício a toda a população”, disse.

Amarildo agradeceu a ação do parlamentar. “É fundamental termos deputados parceiros, que atendem às nossas reivindicações em favor das necessidades do nosso município. Apresentamos esse pedido ao Cauê que de pronto confirmou a indicação do recurso, que beneficiará nossa população no setor mais importante, que é a saúde”, acrescentou.

O vereador Serginho da Farmácia também destacou a união de esforços. “Esse investimento será muito importante para garantir melhor atendimento aos moradores do nosso município e só foi conquistado porque temos essa representatividade estadual junto ao deputado”, completou.

A emenda impositiva – quando o Estado tem compromisso de pagamento no ano apresentado – foi indicada e liberada no Orçamento Estadual de 2021.