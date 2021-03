Em audiência com Artesp, deputado Alex de Madureira pede melhorias para a SP-344

Deputado vem mediando as obras de melhorias na Rodovia que liga Vargem Grande do Sul a São João da Boa Vista



O deputado estadual Alex de Madureira (PSD) teve uma audiência com Milton Persoli, diretor geral da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), na quarta-feira, dia 3. A reunião aconteceu de maneira remota e ainda contou com a presença de técnicos do órgão estadual responsável pela regulamentação e fiscalização das rodovias paulistas.

A pauta abordada durante o encontro virtual era sobre as obras e melhorias na Rodovia SP-344, que liga Vargem Grande do Sul a São João da Boa Vista. “Essa é uma demanda que atende toda a população daquela região e que solicita uma rotatória para facilitar o escoamento dos produtores”, explicou o deputado estadual que é líder do Partido Social Democrático (PSD) na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

A reunião foi solicitada pelo vereador e ex-prefeito em Vargem Grande do Sul, Celso Itaroti (PTB), por se tratar de uma demanda da Associação dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul (ABVGS), que acompanhou a reunião na pessoa de Régis Dotta, gerente geral da associação dos produtores de batatas.

Como o contrato da concessionária está prestes a vencer, as autoridades municipais querem discutir as contrapartidas com a futura concessionária que venha a ganhar a licitação, para colocar as melhorias solicitadas em contrato.

“Entendendo a importância do assunto e a necessidade de obras naquela rodovia. Para isso, solicitamos a audiência com a direção da Artesp e fomos prontamente atendidos”, afirmou Alex de Madureira.

Duplicação

Um dos pedidos das prefeituras dos municípios ligados por esta rodovia é a duplicação do trecho entre Vargem e São João. A duplicação já foi anunciada pelo vice-governador Rodrigo Garcia (Democratas) no início de 2020, em uma visita a Aguaí.

“Eu sei que a expectativa que a região tem é de mais investimentos na infraestrutura rodoviária. Nós estamos discutindo com a atual concessionária de rodovias, que tem contrato até o ano de 2022, a possibilidade de incluirmos novas obras ou fazermos uma nova licitação para que possamos transformar em realidade este sonho, um pouco antigo aqui da região, que é a duplicação da estrada de São João até Vargem, assim como também a extensão de São José do Rio Pardo até Minas Gerais, a duplicação de Casa Branca a São José e outras melhorias”, afirmou. “Se a gente olhar o contrato de hoje não permite. Mas numa licitação ou numa renovação, nós incluiremos essas obras”, garantiu o vice-governador na ocasião.