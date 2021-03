Gente e Fatos

José Cícero Bezerra aniversariou no último sábado, dia 27, e sua esposa, a técnica em radiologia Débora Lúcia Locateli Bezerra comemora a mudança de idade na terça-feira, dia 9. Os parabéns ficam por conta dos familiares e amigos, especialmente do filho Miguel. Foto: Arquivo Pessoal

O empresário Mário Lúcio Malagutti, do Ideal Supermercados, celebra a passagem de seu aniversário na quarta-feira, dia 10, quando recebe os cumprimentos da esposa Sirlei, dos filhos Ana Virgínia, Thiago Henrique e Maria Vitória, do genro Tiago, do neto Felipe, de seus amigos e colaboradores . Foto: Arquivo Pessoal

Miguel Ronqui soprou sua 4ª velinha no último sábado, dia 27, quando recebeu os mimos e paparicos dos pais Aline e Tiago. Foto: Arquivo Pessoal

A psicóloga Vanessa Marini Ranzani brinda a passagem de seu aniversário na quinta-feira, dia 11, ladeada pelo carinho do marido João e das filhas Laís e Olívia. Foto: Arquivo Pessoal

A cabeleireira Daniela Palmieri celebra a chegada da nova idade na sexta-feira, dia 12, junto ao marido André e aos filhos Rafaela, Cristiane e André. Foto: Arquivo Pessoal

Júlia Cassiano da Rosa brinda a chegada dos seus 24 anos na sexta-feira, dia 12, quando recebe o carinho dos pais Suzana e José Fernando e do namorado Misael. Foto: Arquivo Pessoal

O empresário André Francisco Manzano comemora seu aniversário de 51 anos neste sábado, dia 6. As felicitações ficam por conta da esposa Sandra, das filhas Ana, Amanda e Ariane, do genro Luís e do neto Lucas. Foto: Arquivo Pessoal

A professora e técnica de natação Cidinha Ranzani celebra a passagem de seu aniversário na sexta-feira, dia 12, quando recebe os cumprimentos de seus amigos e familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Eduarda Lodi Rodrigues estreia a nova idade nesta segunda-feira, dia 8, recebendo os parabéns dos pais Priscila e Giovani e do irmão Vinícius. Foto: Arquivo Pessoal

Marcos Roberto de Andrade, conselheiro pleno em dependência química no Instituto Bairral em Itapira, comemora seu aniversário na quarta-feira, dia 10, quando recebe os cumprimentos da Patrícia, dos filhos Júnior, Miguel e Caio, da irmã Ana e dos sobrinhos Mariah e Marcos Antônio. Foto: Arquivo Pessoal

A professora Sílvia Parada aniversaria nesta segunda-feira, dia 8, recebendo o carinho da filha Júlia, dos familiares e colegas de trabalho da escola Alexandre Fleming. Foto: Arquivo Pessoal

Paulo Cândido Ribeiro aniversaria na quarta-feira, dia 19, quando recebe os cumprimentos da esposa Débora, da filha Helena, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Jaclyn Grazielli comemora a chegada da nova idade na quarta-feira, dia 10, quando recebe as felicitações da mãe Terezinha, dos filhos Heloísa e Kaíque e dos irmãos Fabiana, Wellington e Santiago. Foto: Arquivo Pessoal

A princesinha Gabriela Pólito Fontão, filha de Natália Otero Pólito e Renato Junqueira Fontão, nasceu no dia 22 de fevereiro na maternidade do Hospital de Caridade, pesando 3,060 kg e medindo 45 cm. Sua chegada transbordou de alegria os corações dos pais, dos irmãos Júlia, Renato e Renata, dos avós Selma, Norberto, Vera e Neto, dos tios Cláudia, Fábio, Rangel e Fábio e dos primos Henrique, Matheus, Isabella e Enzo. Foto: Arquivo Pessoal

A empresária Marina Carmineti celebra seu aniversário neste domingo, dia 7, recebendo as felicitações do marido Celso, dos filhos Lucca e Maria Antônia, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

A advogada Sílvia Cardoso de Siqueira Nogueira da Silva comemora seu aniversário neste sábado, dia 6, recebendo as felicitações de seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Neste domingo, dia 7, Cristiane de Castro Araújo comemora a chegada da nova idade e recebe os parabéns do marido Israel, dos filhos Matheus e Miguel, da enteada Maiumy e do neto José Fellipe. Foto: Arquivo Pessoal

Residindo em Carlos Barbosa RS, a auxiliar de produção Ana Paula Cândido aniversaria neste sábado, dia 6. A frente dos cumprimentos está o marido Cidinho, os filhos Miller e Carol, a nora Dani, o neto Rafael e seus familiares de Vargem Grande. Foto: Arquivo Pessoal

O engenheiro civil e empresário Nilson José Caetano da NJ Caetano, comemora a passagem do seu aniversário neste sábado, dia 6, recebendo os cumprimentos de seus amigos e familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Aline dos Santos Calixto Gonçalves aniversariou na quinta-feira, dia 4, quando recebeu os parabéns do marido Ruan, dos pais Aparecida e Joaquim, das irmãs Vanessa e Vanderléa e de seus sobrinhos. Foto: Arquivo Pessoal

Aline Cristiane Felício troca de idade na quarta-feira, dia 10, quando recebe as felicitações do marido Júnior, da filha Manuella Vitória, da mãe Teresa e dos irmãos Crislaine, Taís, Débora, Ricardo, Rogério, Rodrigo e Cristiano. Foto: Arquivo Pessoal

Helena Kemp Palmiro soprou sua 3ª velinha na segunda-feira, dia 1º, quando foi o centro das atenções dos pais Natália e Leandro Palmiro e dos avós Solange e Antônio, Maria do Carmo e Éden. Foto: Arquivo Pessoal

Marise Gorini Ribeiro brinda a chegada da nova idade na quarta-feira, dia 10, recebendo as felicitações do pai Vanderlei, dos irmãos Rosane e Diego, do namorado Marcos, dos sobrinhos Bruno, Marina, Theo e Arthur, do cunhado Emersom e da cunhada Cristiane. Foto: Arquivo Pessoal

Tamires Rocha troca de idade na terça-feira, dia 9, ladeada pelo carinho das filhas Tauany e Pérola. Foto: Arquivo Pessoal

Em São José do Rio Pardo onde reside, na quarta-feira, dia 10, Ana Lúcia Rabello Catalano comemora seu aniversário e recebe os cumprimentos do marido Fernando e dos filhos Camila e Cauã. Foto: Arquivo Pessoal

Os irmãos gêmeos Renata e Renato Fontão celebram seu 6º aniversário neste domingo, dia 7, recebendo os mimos dos pais Natália e Renato, das irmãs Júlia e Gabriela, dos avós Selma, Norberto, Vera e Neto, dos tios Cláudia, Fábio, Rangel e Fábio e dos primos Henrique, Matheus, Isabella e Enzo. Foto: Arquivo Pessoal

Neste sábado, dia 6, a professora de inglês, Érica Bedin celebra seu aniversário e recebe os cumprimentos de seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Bruno Henrique Mazarini estreia a nova idade neste domingo, dia 7, recebendo os parabéns dos pais Lúcia e Ângelo, dos irmãos Camírian, Camilo e Maria Clara, dos cunhados Josilaine e Lucas e dos sobrinhos Mirella e Braian. Foto: Arquivo Pessoal

O tatuador Marcelo Lima troca de idade na próxima sexta-feira, dia 12, quando recebe as felicitações de toda a família, em especial da namorada Vanessa. Foto: Arquivo Pessoal

Neste domingo, dia 7, Ivone de Fátima Lima comemora seu aniversário e recebe os parabéns da mãe, dos irmãos e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

O empresário Geraldino Luís Thezolin, da Motoka Multimarcas, aniversariou na última segunda-feira, dia 1º, quando recebeus os cumprimentos da esposa Márcia, dos filhos Neto e Giovana, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Na quarta-feira, dia 10, o ceramista Carlos Henrique Felix brinda a chegada da nova idade junto a esposa Polyana. Recebendo ainda os cumprimentos dos pais Claudinei e Ivone, dos irmãos Paulo, João Marcelo, Leonardo, Elaine e Ana Paula, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Sandra Maria G. Cortezi aniversaria neste domingo, dia 7 de março. Na ocasião, receberá todo o carinho do marido Alaor, da filha Jéssica, do genro Vinícius, além dos cumprimentos especiais da família. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Bonita Bijoux está em novo endereço

Ana Cláudia Corrêa, proprietária da Maria Bonita Bijoux, está atendendo em novo endereço, à rua Quinzinho Otávio, nº 518. Na loja você encontra muitas novidades em colares, semijoias, brincos e acessórios em geral. Uma opção imperdível pra você ficar mais bonita, ou presentear

Bazar beneficente

Voluntários que trabalham para o Centro Espirita “Obreiros do Bem”

O Centro Espírita “Obreiros do Bem” realiza neste final de semana, dias 6 e 7 de março, um bazar beneficente com roupas, sapatos, e acessórios, com preços a partir de R$ 1,00 até R$ 10,00. O bazar será no endereço do Centro Espírita, à rua São Jorge, 70, no Jardim São Luís, das 8h às 12h e sua renda será revertida para o Projeto Mãos Solidárias, do Centro Espírita, que atende cerca de 20 famílias em situação de vulnerabilidade social, com cestas básicas.

Enlace de Lídia Luvezute e Maurício Campos

A psicóloga Lídia Luvezute Campos e o advogado Maurício Campos Júnior uniram-se pelos laços do matrimônio em cerimônia civil realizada no último sábado, dia 27, no sítio da família de Lídia. O padre José Carlos que é padrinho de Lídia abençoou a união do casal. Lídia é filha de Paulo Luvezute e Luciana Margoto Luvezute, e Maurício é filho de Nilza Franco Campos e Maurício Campos