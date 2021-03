Cidade já vacinou 4.285 pessoas e prefeitura adere ao consórcio para a compra de vacinas

A campanha de vacinação segue em ritmo acelerado em Vargem Grande do Sul, que vacinou no último sábado, dia 6, idosos com 72 anos de idade. Durante a última semana passada, os idosos acima de 80 anos foram todos imunizados com a segunda dose, enquanto idosos acima de 73 anos recebiam a primeira dose da imunização.

Na cidade, a população vem sendo imunizada com as vacinas Coronavac e Astrazeneca. Até esta segunda-feira, dia 8, um total de 3.088 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina, enquanto 1.197 pessoas foram imunizadas também com a segunda dose.

Casos

Foi confirmada na quinta-feira, dia 4, mais uma morte em decorrência da Covid-19 em Vargem Grande do Sul. Trata-se de um homem de 56 anos; o outro caso confirmado durante a semana passada, também é de uma pessoa do sexo masculino de 68 anos.

Assim, a cidade soma cinco óbitos em 2021, sendo três homens (de 70, 68 e 56 anos) e duas mulheres, de 84 e 67 anos. Vargem chega a 30 óbitos confirmados, além de mais dois por outras causas com a presença da Covid-19.

O número de internações também preocupa. Atualmente, a ala Covid-19 do Hospital de Caridade possui 14 leitos destinados ao tratamento de pacientes com a doença. Segundo o boletim da prefeitura divulgado na segunda-feira, dia 8, a unidade está com oito pacientes internados, em enfermaria, sendo que um deles ainda aguarda a confirmação do teste. Além disso, três vargengrandenses estão em UTIs na região.

O número de casos positivos na cidade chegou a 1.481, sendo 35 deles ativos. O boletim mostrou que 39 pessoas ainda aguardavam resultado dos exames e 45 pessoas seguiam monitoradas com sintomas, aguardando o dia correto para a coleta de exames. Mais de 9 mil testes já foram realizados em Vargem.

Situação preocupa na região

Pelas informações obtidas pela Gazeta, na manhã da sexta-feira, dia 5, 28 divinolandenses foram hospitalizados com Covid-19 em enfermaria, sendo que dois pacientes estavam intubados aguardando vagas em UTI. Além disso, 10 moradores da cidade vizinha estavam internados em UTI. No domingo, dia 7, o número de internados na ala Covid-19 era de 22 pacientes e 14 estavam internados em UTI na região.

São João

A situação dos leitos da cidade vizinha continua crítica. Tanto a Santa Casa Dona Carolina Malheiros quanto o Hospital da Unimed estão com 100% dos leitos de enfermaria da Covid-19 tomados. Também não há mais leitos de UTI nas duas unidades, sendo que a Santa Casa tem 108% de ocupação.

No último final de semana, a cidade fez uma investigação de casos e somou mais 413 positivos. Na segunda-feira, dia 8, foram confirmadas mais três mortes pela doença em São João. Assim, o município vizinho chega a 81 mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia, além de outros quatro óbitos em decorrência a outras doenças, mas com a presença da Covid-19.

Mococa

A taxa de ocupação da UTI Covid-19 da Santa Casa de Mococa atingiu 123% na manhã da sexta-feira, 5. São no total 16 pacientes internados na unidade de terapia intensiva, sendo 12 de Mococa e outros quatro de cidades da região. Na madrugada, dois novos óbitos foram registrados no município em decorrência do coronavírus: um homem de 39 anos e uma idosa de 88 anos.

Grama

O ex-prefeito de São Sebastião da Grama, Ricardo Florido, que administrou a cidade até o final do ano passado, faleceu no último final de semana, em decorrência da Covid-19. A Prefeitura Municipal, representada pelo prefeito Zé da Doca, decretou Luto Oficial por três dias. Ele tinha 65 anos e era médico. Dr. Ricardo foi hospitalizado em Mogi Guaçu, mas teve agravamento do quadro clínico e não resistiu.

Cidade adere a consórcio na compra de vacina

O prefeito Amarildo Duzi Moraes confirmou ao jornal que Vargem Grande do Sul entrou no consórcio para compra de vacinas contra a Covid-19, uma iniciativa da Frente Nacional-FNP de prefeitos. O prazo de adesão terminou nesta sexta-feira e Amarildo disse que incentivou vários prefeitos da região a aderirem, chegando o consórcio que tem cidades como São Carlos e Araraquara a 26 municípios.

O consórcio a nível nacional coordenado pela FNP obteve um total de 1.703 prefeituras inscritas e equivale a mais de 125 milhões de brasileiros.