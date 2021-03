Denúncias de irregularidades

Na sessão de Câmara realizada na noite da terça-feira, dia 2, o presidente da Casa, Celso Itaroti (PTB) relatou que foi informado de que estariam ocorrendo algumas irregularidades no SAE. De acordo com o denunciado ao vereador, servidores do departamento estariam utilizando veículo público para fins particulares, inclusive para compras de bebidas e que, durante o expediente tem sido realizadas festas, por servidores, dentro do SAE. Na sessão, foram expostas algumas imagens de servidores descarregando mercadorias dos veículos públicos. O vereador cobrou uma posição da prefeitura, via requerimento aprovado por unanimidade. A Gazeta também procurou o Executivo, mas não obteve resposta.

Cronograma da vacina

Os vereadores voltaram a cobrar da prefeitura mais transparência e publicidade na campanha de vacinação contra a Covid-19. Questionaram as categorias profissionais que já foram imunizadas e pediram que o Departamento de Saúde analisasse a possibilidade de incluir os profissionais da Educação, os profissionais de educação física, coletores de lixo e servidores do SAE.

Dia Internacional da Mulher

Única representante feminina nesta legislatura, a vereadora Danutta Rosseto (Republicanos) parabenizou as mulheres pela celebração da data, lembrando da importância feminina na sociedade.

Conta rápida

O vereador Guilherme Nicolau (MDB) falou sobre o desassoreamento do lago da represa Eduíno Sbardellini e numa conta rápida ponderou que a dragagem da areia depositada no fundo da barragem, além de aumentar a capacidade de armazenamento de água da cidade, poderia também contribuir com o Hospital de Caridade. Calculando o tamanho da represa, a previsão da quantidade de areia depositada, avaliou que dali seriam extraídos uma quantidade diária de metros cúbicos deste material, que poderia ser destinado à entidade e que pelos valores atuais, daria para pagar a draga e quitar a dívida do Hospital, estimada em R$ 5 milhões, em três anos.

Fisioterapia

Já o vereador Maicon Canato (Republicanos) cobrou da prefeitura um posicionamento sobre a demora no atendimento do serviço de fisioterapia. Segundo o vereador a fila de espera para iniciar o tratamento conta com mais de 100 pacientes.

Novo horário

Por conta dos horários de restrição de circulação de pessoas pela cidade, como medida de prevenção à Covid-19 e pela determinação do governo do Estado que reclassificou todas as regiões paulistas na fase vermelha do Plano São Paulo, o horário da próxima sessão ordinária da Câmara foi antecipado. Assim, a próxima reunião dos vereadores será no dia 16 de março, às 15h45.