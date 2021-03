Praça da Matriz recebe as últimas intervenções no paisagismo

Depois de um longo estudo sobre o paisagismo da Praça Capitão João Pinto Fontão, mais conhecida como Praça da Matriz, que teve início em 2017, o projeto de restauração paisagística agora chega ao final com o plantio de todas as espécies que faziam parte da remodelação da praça, segundo revelou a arquiteta e paisagista Pricila Mesquita Beloni em entrevista à Gazeta de Vargem Grande.

Segundo a arquiteta, o conceito do projeto partiu da informação que a praça principal da cidade tem o desenho da bandeira do município, com predominância das cores azul, branco, amarelo, verde e vermelho, onde a fonte luminosa que fica no meio da praça, representaria o brasão da cidade. O jornal apurou que a Praça da Matriz teria inspirado o desenho da bandeira municipal, cuja lei para sua aprovação data do dia 12 de janeiro de 1973, durante a segunda gestão do prefeito Alfeu Rodrigues do Patrocínio.

Explicou Pricila que as espécies arbóreas foram distribuídas de maneira que o florescimento irá acontecer distintamente a cada estação do ano. “No mês de julho florescem os ipês de cor rosa, que representam a cor de Nossa Senhora Sant’Ana, a padroeira da cidade. Em setembro, quando o município comemora seu aniversário, florescem os jacarandás mimosos, com suas flores azuis, depois as acácias imperiais com suas flores amarelas e os resedás brancos, fazendo uma referência às cores da bandeira de Vargem. A cor vermelha estaria representada pelos flamboyants que florescem em novembro”, disse a paisagista.

A parte central da Praça da Matriz foi composta com espécies que florescem o ano todo e os canteiros que contornam a praça foram elaborados com plantas para florirem em estações diferentes, segundo relatou ao jornal Pricila Beloni.

Árvores tiveram de ser suprimidas

Os estudos realizados sobre o paisagismo da Praça da Matriz começaram com um levantamento sobre quais espécies teriam de ser retiradas por vários motivos, como estarem doentes, outras mortas e os fícus e outras espécies maiores que estavam fazendo muita sombra e não deixando os gramados e canteiros se formarem, prejudicando a estética da praça.

Depois de retiradas algumas espécies como as escovas de garrafa, quaresmeiras, chapéu de sol e fícus, outras foram podadas e muitas preservadas, como os flamboyants e os resedás, os ipês e as palmeiras imperiais, algumas plantas com mais de 50 anos. Também foram remanejadas algumas mudas de ipê para outros canteiros dentro da praça.

Todo o gramado antigo da espécie batatais foi retirado da praça e em seguida os canteiros foram redesenhados e ampliados, sendo plantada a grama da espécie esmeralda. A arquiteta explicou que a ampliação dos canteiros foi necessária para acomodar melhor os bancos da praça e também os flamboyants, cujas raízes cresceram e precisavam de mais espaço.

Uma das metas da administração do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) desde a sua primeira gestão, a reforma da Praça da Matriz já recebeu nova iluminação com lâmpadas de led e também a parte hidráulica foi refeita, com os canteiros sendo irrigados agora por gotejamento. Os bancos antigos da praça foram restaurados e estão sendo colocados novamente. Muito antigos, eles ajudam a preservar a história do desenvolvimento econômico do município na área do comércio, indústria e prestação de serviços, contando a história das antigas empresas que há décadas se instalaram na cidade e os doaram, sendo que a maioria já não existe mais. A Gazeta de Vargem Grande já fez uma matéria sobre os bancos da praça contando a história de seus doadores.

O cuidado com a manutenção da praça pode ser observado, com várias pessoas nela trabalhando e falta ainda restaurar a fonte luminosa, projeto que a prefeitura vem realizando através de parcerias com empresas da cidade.

Também, segundo a arquiteta e paisagista Pricila Mesquita Beloni, com o término do paisagismo na Praça da Matriz, quando as espécies começarem a florir, a intenção é que o ano todo ele fique florido, voltando a ser novamente uma das principais atrações da cidade, principalmente quando a fonte luminosa for restaurada.

Outra importante reforma que deve acontecer no local, segundo informou a arquiteta, é a praça onde está instalada a Igreja Matriz de Nossa Senhora Sant’Ana, que pertence à Igreja Católica e deverá receber também a implantação de novo paisagismo, com a supressão de algumas árvores antigas e o plantio de novas espécies.

Fotos: Reportagem

Canteiros receberam novas mudas de flores