Em São João, PM investiga agressão em abordagem

O vídeo de uma abordagem da Polícia Militar em São João da Boa Vista ganhou as redes sociais na noite da última quarta-feira, dia 3. Pelas imagens, é possível ver a ação de policiais ao tentarem abordar um casal no bairro DER, residente ao lado de um depósito de bebidas, que reagiu à intervenção policial.

Pelas imagens, é possível verificar que policias detinham o homem, que estava no chão e com um dos PMs com o joelho sobre seu peito. Também é possível ver que em dado momento, há uma confusão, com a mulher questionando a ação dos policiais e investindo contra a equipe, momento em que um dos membros da equipe desfere um tapa no rosto da mulher.

Segundo o informado, a Polícia Militar apoiava a Vigilância Sanitária sanjoanense que apurava denúncias de aglomeração no local. As imagens foram divulgadas e ganharam repercussão nacional, com reportagem em portais como o UOL.

Segundo matéria publicada pelo jornal O Município, o policial militar que cometeu a ação já foi afastado de suas atividades operacionais até que as apurações sejam concluídas.

PM se pronuncia

Em nota divulgada à toda imprensa, o 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior, responsável por São João, Vargem e demais municípios, se manifestou sobre o caso.

“A Polícia Militar, durante o período de medidas restritivas adotadas pelo Estado e municípios para controle da pandemia, atua no apoio aos órgãos de Vigilância Sanitária, garantindo o cumprimento dos decretos. Por vezes, e infelizmente é esperado, há descumprimento das medidas impostas e os agentes públicos, por dever de ofício, necessitam tomar as providências previstas nestes decretos.

Em São João da Boa Vista, o decreto municipal em vigor estabelece que a partir das 20 horas, todos os estabelecimentos comerciais, com exceção àqueles de atividade essencial, devem fechar, e os demais cidadãos se recolham aos seus lares a partir das 21h.

Nesta última noite, a Vigilância Sanitária Municipal, juntamente com o apoio de uma equipe policial militar, foi averiguar uma denúncia de aglomeração de pessoas, por volta das 00h, nas proximidades de um distribuidor de bebidas (loja de conveniência), pelo bairro DER. Constatada a veracidade da denúncia foi solicitada a identificação de uma das pessoas ali presentes para sua qualificação e autuação, conforme o decreto. Houve negação e desobediência, havendo ainda ameaça à integridade física dos agentes da vigilância e dos policiais militares. Por este fato, consequente da autuação, foi dada voz de prisão, havendo também resistência e tentativa de arrebatamento do detido por parte de uma mulher, que também investiu contra a ação dos policiais militares.

Já estamos de posse das imagens divulgadas em redes sociais, o que irá ajudar nas investigações posteriores a respeito da atitude dos policiais militares, ou seja, um inquérito policial militar já foi instaurado para averiguar se houve excessos cometidos”, informou a PM na nota.

Ao jornal O Município, o capitão André da Costa Vieira Ciampone, comandante da 1ª Cia. de São João da Boa Vista, relatou que o caso está sendo apurado e as devidas medidas já estão sendo tomadas pela corporação. “Medidas de Polícia Judiciária Militar foram adotadas para apurar a atuação dos policiais militares, principalmente por conta do tapa desferido em direção ao rosto da mulher. Porém a conduta de dificultar o trabalho policial, desobedecendo ordem legal; desacatando, resistindo e ameaçando todos que de maneira direta ou indireta participaram da ocorrência, também foi registrada no Plantão da Policia Civil de São João da Boa Vista”, afirmou.