Escondia 60 pedras de crack na Honda Biz

Na segunda-feira, dia 1º, a Polícia Militar foi solicitada na área rural, próximo à rodovia SP-215, onde dois indivíduos em uma motocicleta estavam em atitude suspeita próximo ao sítio Ribeirão Preto. A equipe composta pelo 2º sargento Márcio Henrique, cabo Thomaz e soldado Amauri foi ao local, onde foi feito contato com um senhor que informou que realmente ambos estavam pela fazenda e deixaram o local sentido São Roque da Fartura.

Ainda no patrulhamento pela rodovia, próximo ao km 21, os PMs visualizaram uma Honda Biz 125 Es, onde o passageiro adentrou ao mato, não sendo possível abordá-lo e nem visualizar de quem se tratava.

O condutor tentou se esconder, porém caiu da motocicleta, sendo abordado e revistado. Ao ser vistoriado a motocicleta, dentro do compartimento do capacete foi localizado duas facas, um afiador e 60 porções de crack.

O motociclista não informou quem estava com ele, porém as características de ambos eram semelhantes às da denúncia. Sobre a moto, ele informou ser de sua namorada e que as drogas não pertenciam a ele.

O rapaz recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, embriaguez ao volante e desobediência por não acatar o sinal de parada na hora da abordagem. Levado ao plantão Policial, permaneceu preso à disposição da Justiça e a motocicleta foi apreendida.