Homem foi preso após furtar celular

A Polícia Militar foi acionada via Copom para atendimento de ocorrência de furto qualificado de um aparelho celular, que havia acabado de acontecer, na manhã de quinta-feira, dia 4, em uma construção no Jardim Canaã. Compareceram no local os cabos Querino e Leite.

Segundo o relatado, um rapaz havia entrado em uma construção para pedir água e serviço e furtou o celular. Após colher informações sobre o autor, os policiais se depararam com um indivíduo com as mesmas características. Ele foi revistado e com ele foi encontrado o aparelho celular da marca Motorola, modelo moto G7.

O rapaz e o aparelho foram mostrados à vítima, que reconheceu como sendo de sua propriedade, reconhecendo também o suspeito de ter furtado o celular.

Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi preso e depois, levado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.