Prefeitura prorroga vencimento de parcela do IPTU para dia 31

Previsto para este dia 15 de março, o vencimento do pagamento da cota única ou da primeira parcela do IPTU de 2021 foi prorrogado para o dia 31 de março.

A medida foi oficializada em decreto publicado na segunda-feira, dia 8 de março, no Jornal Oficial do Município.

De acordo com o decreto, a decisão levou em conta o momento delicado pelo qual passa nosso país em razão da pandemia causada pela Covid-19, com reflexos diretos na economia e finanças dos brasileiros.

Arrecadação

Quem optar em pagar o tributo em parcela única, terá desconto de 5%. Serão entregues aproximadamente 23 mil carnês este ano e o valor lançado para arrecadação é próximo de R$ 11 milhões, entretanto, a inadimplência é em torno de 20%, bastante alta.

De acordo com o explicado, não houve aumento no imposto neste ano, ocorrendo apenas o reajuste da inflação do período, conforme estabelecido no código tributário municipal. Em 2020, a arrecadação foi de cerca de R$ 9,6 milhões, embora a projeção para o ano fosse de pouco mais de R$ 10 milhões.