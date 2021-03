Adolescentes foram pegos traficando no Jd. Fortaleza

Uma denúncia anônima foi feita à Polícia Militar de Vargem Grande do Sul na quarta-feira, dia 10, a respeito de tráfico de drogas que ocorre todos os dias em uma área de mata no Jardim Fortaleza.

A equipe composta pelos soldados Salomão e Silas foi averiguar a denúncia e identificou três adolescentes já conhecidos nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Foi solicitado o apoio da equipe da Polícia Militar composta pelos cabos Leite e Prates e ao realizar o cerco no local, os adolescentes correram, porém foram detidos.

Com um deles foram encontrados quatro pinos de cocaína, 10 pedras de crack embaladas em papel alumínio, uma porção de maconha embalada em plástico e R$ 270,00. Com outro adolescente foi encontrado um celular e R$ 688,00. O terceiro confessou onde teria enterrado sua droga e R$ 125,00. Ao averiguar, os policiais localizaram um kit com 12 porções de maconha embaladas em plástico transparente.

Eles foram apresentados no Plantão Policial, onde o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior ratificou o flagrante e após, os adolescentes foram liberados aos seus pais.