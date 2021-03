Câmara aprova desafetação de área para construção de apartamentos

Os vereadores aprovaram na sessão ordinária realizada nesta terça-feira, dia 2 de março, o projeto de lei sobre a desafetação de um terreno de área institucional, medindo 4.396,47 metros quadrados, no Conjunto Habitacional Alceu Morandin, ao lado da Creche Geraldo Cara Rinaldi, que será dado em garantia à operação de crédito para viabilizar a construção de dois blocos de prédio onde serão construídos os 76 apartamentos que serão financiados pelo Programa “Nossa Casa”.

O terreno foi avaliado em R$ 800 mil e as inscrições dos interessados já foram feitas diretamente no site da Secretaria de Habitação, sendo finalizadas no dia 30 de novembro do ano passado. Os inscritos terão agora que aguardar o contato da Secretaria de Estado da Habitação para confirmar o interesse para viabilizar o sorteio. O jornal apurou que as pessoas que fizeram as inscrições poderão ser chamadas até o segundo semestre de 2021.

A desafetação do terreno para dar em garantia à construção do prédio de apartamento destinado às famílias com renda de até 5 salários mínimos, é mais um passo importante para que o projeto seja realizado.

O Programa Nossa Casa trabalha de forma articulada com o Programa Minha Casa Minha Vida. Assim, o valor das prestações ficará compatível com a capacidade de pagamento das famílias. Atualmente, o déficit de moradias em Vargem é de 2 mil casas.

Os apartamentos comportam dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, além de área de serviço, distribuídas em área útil a ser definida. O padrão de qualidade da Secretaria de Estado da Habitação determina as melhorias incorporadas às moradias: piso cerâmico em todos os cômodos, azulejos no banheiro e cozinha, medidores de água individualizados e acessibilidade. Também cada apartamento terá uma garagem no nível do solo.

Segundo constatou a reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande junto à prefeitura, agora a Secretaria de Habitação vai publicar um edital com a licitação para que seja escolhida a empresa que irá construir os dois blocos.

Geralmente da publicação até a escolha da empresa que apresentar o menor preço e as melhores condições para a construção da obra, leva em média três meses, caso não ocorra nenhum imprevisto. A previsão é que o prédio deverá ficar pronto até meados de 2022.

Mais moradias

Em entrevista à Gazeta no ano passado, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) disse que cinco terrenos seriam destinados pelo município à construção de apartamentos na cidade através do Programa Nossa Casa. Destes, dois terrenos já foram aprovados para a construção dos apartamentos, sendo que um deles cuja desafetação a Câmara aprovou esta semana, já está em fase bem adiantada para a construção dos 76 apartamentos para as pessoas de baixa renda. Os outros terrenos estariam sendo avaliados pelo CDHU. Na ocasião, o prefeito Amarildo disse que deveria chegar à construção de mais de cem apartamentos na cidade pela CDHU.