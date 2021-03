Cão farejador da GCM encontrou maconha em mata

Na quinta-feira, dia 11, por volta das 12h, a Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul (GCM) foi acionada para averiguar um ponto de tráfico em uma mata. Participaram da ocorrência os GCMs Rafael e Mazarini, com apoio de uma equipe do canil da guarda com a cachorra Raposa e os sub inspetores Charles e Márcio.

Com o trabalho da Raposa, eles encontraram certa quantia de maconha, totalizando 112,8 gramas embaladas e prontas para venda. O material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil. Pelo local, ninguém foi detido.