Celular e relógio furtados foram apreendidos com adolescente

Durante patrulhamento, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul apreendeu um celular e um relógio, ambos produtos de furto, com uma adolescente, no Jardim Dolores, no dia 5.

A equipe, composta pelos soldados Rocha e Márcio viu uma garota, que esboçou atitude suspeita, tentando se esquivar da viatura. Os policiais a abordaram e com ela encontraram R$ 40,00 em seu bolso, além de um celular da marca Samsung e um relógio dourado. Realizada pesquisa no IMEI do celular, a equipe verificou se tratar de produto de furto, ocorrido no dia 24 de dezembro do ano passado, em Vargem.

Levada à Delegacia de Polícia, foi constatado que o relógio também era produto de furto. Assim, o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior fez a apreensão dos objetos e a adolescente foi liberada para a sua mãe.