Empresário doa área para construção de novo lago

Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande nesta semana, o vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos) falou sobre a construção do novo lago junto às várzeas do Rio Verde, conhecida como “Várzea do Zecão” para contribuir com o abastecimento de água do município. Ele foi encarregado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) de coordenar este projeto e também a construção do outro reservatório na área da família de Antônio Carlos de Mello, localizada acima da Barragem Eduíno Sbardellini, junto a estrada que liga Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama.

Entusiasmado com a empreitada, o vice-prefeito deu a entrevista em sua sala no prédio da prefeitura, localizada próxima ao gabinete do prefeito Amarildo. Celso conta com grande experiência na área, uma vez que quando prefeito, a construção da Barragem Eduíno Sbardellini, também conhecida como Represa do Rio Verde e que se tornou o principal reservatório de água do município, foi uma das principais obras de sua gestão.

A necessidade de aumentar os reservatórios de água da cidade ficou patente com a grande seca que ocorreu no ano passado, quando baixou em mais de 1,30m o nível da Barragem Eduíno Sbardellini e a cidade teve de conviver com um longo período de racionamento até que as chuvas voltassem no final de novembro.

Segundo o vice-prefeito, ele está tomando par de toda a situação e do que está em andamento na prefeitura. Com relação à construção do reservatório à montante da Barragem Eduíno Sbardellini, na área de várzea localizada no Sítio Alto do Bosque, que pertence à Ilza Míria Cruz Mello e herdeiros de Antônio Carlos de Mello, ele disse que vai retomar o diálogo o mais breve possível com a família para dar prosseguimento ao projeto.

Quando da crise de falta de água no ano passado, o prefeito Amarildo Duzi Moraes disse que havia interesse do município em construir o novo reservatório no local em parceria com os proprietários com os quais o poder público municipal estava mantendo conversações.

Na época das eleições no ano passado, uma máquina começou a trabalhar no local, mas depois parou. Sobre esta questão, Celso disse que a construção do reservatório de água acima do asfalto é uma realidade, que o período das chuvas interferiu no processo, mas que será dado prosseguimento, inclusive os proprietários já contam com várias autorizações ambientais para a exploração de argila e areia.

Falou que em breve uma equipe do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) de Ribeirão Preto viria a Vargem para colaborar no projeto da construção deste lago, principalmente com a intenção de evitar grande parte do assoreamento que ocorre junto à Barragem Eduíno Sbardellini pelas águas do Rio Verde que corta a área e transporta água e areia para dentro da barragem.

Construção do lago na área do Zecão estaria mais adiantada

Para Libaninho, o momento é de pensar na coletividade

Mas, segundo deu a entender à reportagem do jornal o vice-prefeito, a construção de um novo lago para reservatório de água logo abaixo da represa, na área conhecida como “Várzea do Zecão”, estaria em ritmo também bem acelerado e um dos proprietários de parte da área, o industrial Libânio Coracini Filho, o conhecido Libaninho, durante reunião realizada no dia 12 de fevereiro no gabinete do prefeito Amarildo Duzi Moraes, ao ser informado do projeto, concordou em doar uma área de cerca de 40 mil metros quadrados ao município para a sua construção. Nesta reunião estavam presentes o prefeito Amarildo, o vice Celso Ribeiro, o diretor de Obras Ricardo Luís Leonetti Bisco e o industrial Libaninho Coracini.

Celso explicou que na área doada já contempla um açude com cerca de 34 mil metros quadrados e também outra área onde será construída uma rua com 9m de largura com calçadas de 3m de cada lado, contornando toda a margem de um dos lados do lago, passando ao lado da cerâmica existente no local e ligando à Barragem Eduíno Sbardellini, em frente onde hoje existe o estacionamento da represa.

“O empresário entendeu toda a proposta do projeto social e ambiental e se comprometeu a ceder as áreas gratuitamente ao poder público municipal para a construção do novo lago”, afirmou o vice-prefeito.

Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, Libaninho confirmou a doação e disse que o lago será uma obra maravilhosa, que vai mudar o patamar da cidade, com uma área de lazer das mais bonitas da região e também vai contribuir com o abastecimento de água da cidade. “Vargem vai ter uma segurança hídrica de 100%”, afirmou o empresário.

Indagado sobre o gesto que estava praticando, Libaninho falou: “É porque alguém tem que ajudar, pensar na coletividade, ainda mais nos tempos atuais que o Brasil está passando, uma verdadeira loucura com esta pandemia”, disse.

Demonstrando otimismo, disse sobre o coronavírus que a pandemia vai passar como já passaram outras pestes que a humanidade viveu. “O coronavírus vai deixar muitas lições e o mundo não vai ser mais como era antes”, afirmou.

Outros proprietários estão sendo contatados

Apesar da prefeitura ter o poder de desapropriar áreas quando há interesse público relevante, procurar o diálogo e a parceria está sendo o caminho trilhado para a construção dos dois novos reservatórios. O vice-prefeito disse que outra reunião foi realizada com um dos proprietários de outra área localizada na “Várzea do Zecão”, o comerciante Flávio Basilone de Andrade, representando os outros herdeiros, que as tratativas estão bem adiantadas e a administração municipal acredita em um acordo que irá beneficiar as duas partes, sem necessidade de desapropriações.

A pareceria consiste em a prefeitura ao fazer o acordo, permitir a exploração de argila e areia no local depois de todas as certidões ambientais estarem aprovadas. Depois que a cava for realizada, os proprietários doam a área para o município. A área em questão mediria em torno de 45 mil metros quadrados.

A terceira propriedade que faz parte da “Várzea do Zecão” pertence à empresa Paracatu-Mirim Empreendimento Imobiliários Ltda., de propriedade da família Cortez e tem uma área destinada à represa com cerca de 30 mil metros quadrados. Também as conversações estariam adiantadas e uma reunião seria marcada em breve, segundo o vice Celso Ribeiro, para tratar do assunto e fechar o acordo entre as partes.

Lago será profundo e terá capacidade igual à da barragem

Segundo explicou o coordenador do projeto, o lago deverá ter uma profundidade média de sete metros, devido às cavas que serão realizadas para retirada da argila e da areia. Como a área destinada ao lago terá em torno de 100 mil metros quadrados, deve ter capacidade de armazenar algo em torno de 700 milhões de litros de água, quase a mesma capacidade da Barragem Eduíno Sbardellini, que seria de 720 milhões de litros, pois embora tenha uma área maior, sua profundidade em média seria de pouco mais de um metro.

Também explicou Celso Ribeiro que o Rio Verde continuaria em seu leito e por isso não haveria o assoreamento do novo reservatório, ao contrário do que acontece atualmente na barragem Sbardellini, que recebe toda a areia do Rio Verde.

Esta água seria bombeada para a Estação de Tratamento de Água (ETA) Marçal Daniel de Andrade, que fica na barragem. Segundo Celso, quando da construção desta nova ETA, foi deixado uma adutora de espera para receber água do novo reservatório que se pretendia construir desde aquela época.

Tempo de construção

Celso Ribeiro afirmou que o prefeito Amarildo Duzi Moraes está muito entusiasmado com esta obra e empenhado em viabilizá-la o mais rápido possível, garantindo mais uma fonte de abastecimento de água de excelente qualidade aos vargengrandenses.

Explicou que em toda esta área de várzea que acompanha o Rio Verde existe um registro de lavra de argila e areia e na parceria a ser feita com os proprietários e a pessoa que detém o registro de lavra, a extração será feita de acordo com o projeto da prefeitura, em um tempo que atenda às necessidades do poder público municipal no tocante ao abastecimento de água do município.

“A proximidade dos locais onde será extraído o barro com as cerâmicas do município possibilitará que o trabalho possa ser feito num tempo menor possível”, afirmou o vice-prefeito, que embora não fale em tempo, acredita que em cerca de dois anos e meio a obra esteja pronta.

Parque Linear Ecológico do Rio Verde

A criação do Parque Linear Ecológico do Rio Verde foi inserida no Plano Diretor do município que deverá ser enviado à Câmara Municipal para análise e aprovação. Nele, uma grande área de várzea que acompanha o Rio Verde praticamente dentro da área urbana da cidade, com início na Barragem Eduíno Sbardellini e terminando perto da Estação de Tratamento de Esgoto, sentido Casa Branca, será destinada à preservação e criação de lagos e outros projetos sociais e ambientais, visando o futuro de Vargem Grande do Sul.

A construção do novo reservatório de água na “Várzea do Zecão” está inserida nos planos do Parque Linear e além do reservatório, como explicou o vice-prefeito, todo um trabalho paisagístico e urbanístico deverá ser feito nas margens do novo lago, com os vargengrandenses ganhando uma nova área de lazer tão importante quanto o já existente na Barragem Eduíno Sbardellini, com reflexos importantes no desenvolvimento futuro de Vargem Grande do Sul.