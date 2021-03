Fingiu que fazia necessidades em terreno, mas foi preso

Na segunda-feira, dia 8, a Polícia Militar recebeu informações, por meio de um policial de folga, que próximo ao Posto Maga, dois rapazes estavam em atitude suspeita. Participaram da ocorrência o cabo Thomaz e o soldado Amauri.

Segundo o informado, um deles trajava moletom azul com detalhes brancos, chinelo branco e calça jeans e aparentava estar traficando. A equipe foi até o local indicado e quando um dos suspeitos percebeu a presença policial, começou a caminhar mais rápido. Quando os policiais passaram pelo terreno baldio perceberam o rapaz que tinha as características da denúncia.

Ele estava abaixado revirando um monte de terra e foi abordado, juntamente com o que caminhava, que foi identificado como sendo menor de 18 anos.

O rapaz que estava no terreno estava com as mãos sujas de terra e, ao ser questionado sobre o que fazia no terreno embaixo de uma árvore pequena, disse estar apertado para defecar, por isso estava ali.

Suspeitando da informação, a equipe vistoriou o local e localizou enterrado onde o homem mexia, uma porção grande de maconha e outras três menores todas enroladas em plástico branco bem sujo. A droga foi mostrada a ele, que negou ser sua, dizendo que apenas estava ali mexendo na terra e não tinha conhecimento das drogas.

A mãe do outro detido foi informada do ocorrido. Já o que estava no terreno acabou confessando que no seu quarto, dentro de uma meia, havia R$ 490,00. Segundo ele, sua mãe não tinha conhecimento do dinheiro. Assim, a equipe solicitou autorização da mulher para vistoriar apenas os pertences dele e nada mais foi encontrado.

Levado ao Plantão Policial, o delegado determinou sua prisão.