Informe Publicitário: Importância da Microscopia na Odontologia

Utilizada na área médica há muito anos, a microscopia encontrou também seu espaço na odontologia. Os microscópios operatórios garantem ao cirurgião-dentista uma visualização do campo operatório com grande riqueza de detalhes, o que permite atuar com grande precisão, minimizando erros e imprevistos durante os procedimentos, garantindo ganho de qualidade e segurança para o tratamento executado.

Em Vargem Grande do Sul, a cirurgiã dentista Dra. Elisa F. Nardini acabou de adquirir este importante aparelho para usar nos procedimentos odontológicos junto aos seus pacientes.

Segundo a Dra. Elisa, “todas as áreas da odontologia se beneficiam do uso da magnificação por meio do microscópio. Atualmente, muitos procedimentos durante um tratamento de canal só conseguem ser realizados se utilizado o microscópio”, explicou a dentista.

“A introdução do conceito de magnificação e iluminação simultânea do campo operatório através do microscópio clínico tem um impacto profundo na Odontologia e, consequentemente, na segurança e cuidados dos nossos pacientes, pelo simples fato de podermos tratar melhor o que conseguimos observar com maior detalhamento”, disse a Dra. Elisa.