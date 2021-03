Obras na Praça Nossa Sra. Aparecida tem início

Nas últimas semanas, a prefeitura começou a reforma da praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, em Vargem. Todo o calçamento de pedra no entorno do espaço público já foi removido.

De acordo com a prefeitura, entre os serviços que serão realizados estão a troca de iluminações por luminárias LED decorativas, rede hidráulica para irrigação dos jardins e reforma da calçada ao entorno da praça. O orçamento programado é de R$ 156.271,57, com recursos próprios da prefeitura, e a conclusão está prevista para abril deste ano.

Haverá ainda a realização de um novo projeto de paisagismo para a praça, mas que será realizada em nova etapa, quando o Executivo tiver recursos para tanto.

Fotos: Reportagem