Rotary de Divinolândia realiza “Vaquinha” para alugar equipamentos para o Conderg

O Rotary Club de Divinolândia, em parceria com a Comissão responsável pela gestão da Covid-19 do Hospital Regional Conderg, promoveu uma “Vaquinha Solidária”, com o objetivo de arrecadar fundos para contribuir na luta contra a Covid-19.

O Conderg possui 2 respiradores para atender aos pacientes e não dispunha de sistemas de Ventilação Não Invasiva (VNI). Com a ação, foi possível a locação de 3 sistemas e aquisição de máscaras de ventilação, oferecendo melhor suporte e atenuação do sofrimento e desconforto respiratório, além da capacitação da equipe para utilização e manuseio do sistema, e suporte a distância realizado por especialista.

“Quando resolvemos nos unir, conseguimos transformar! Em apenas 24 horas ultrapassamos nosso propósito inicial de locar 2 sistemas VNI, sendo possível a locação de mais 1 equipamento. Agradecemos a cada um que doou, e de coração abraçou a causa. E para que todos os envolvidos possam visualizar e se inteirar dos valores arrecadados, e do destino destes, em breve será publicada a prestação de contas”, destacou o Presidente 2020/2021 do RC Divinolândia, Marcelo Cabrera.

Muitos hospitais encontram-se em situação de colapso, enfrentando escassez de respiradores e dificuldade na transferência de pacientes graves. Em Divinolândia, o Hospital Regional Conderg, mesmo com todos os recursos que possui, não está conseguindo atender a demanda local.

O uso da VNI, em casos de insuficiência respiratória tem sido responsável pela diminuição da necessidade de intubação, e contribuído para a queda na mortalidade e nos custos do tratamento, além da diminuição das transferências para outros hospitais, ajudando para a não sobrecarga de outras unidades de saúde.