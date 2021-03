Três PMs ingressaram no pelotão de Vargem

O Pelotão da Polícia Militar de Vargem Grande do Sul passou a contar com três novos policiais recentemente. Na segunda-feira, dia 8, o comandante da PM na cidade, 2º Sg. Márcio Henrique da Costa esteve no gabinete do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), para apresentar os novos PMs: cabo Prates e os soldados Márcio e Teodório.

O prefeito agradeceu ao Secretário de Estado da Segurança Pública, General Campos, que em audiência realizada no dia 18 de fevereiro, com a presença das prefeitas de São João da Boa Vista, Terezinha de Jesus Pedrosa (Democratas), de Águas da Prata, Regina Helena Janizelo Moraes (PSC), além de Amarildo, de João Augusto Michelazzo, da Associação Amigos da Serra da Paulista e do deputado federal Paulinho Teixeira (PT), se comprometeu com o aumento do efetivo da PM no município.

Na ocasião, a prefeitura também solicitou aumento no quadro da Polícia Civil de Vargem e de novas viaturas para a Delegacia. Amarildo lembrou que o presidente da Câmara Municipal, vereador Celso Itaroti (PTB), e outros vereadores também fizeram pedidos nesse sentido.

Atualmente, o efetivo da PM na cidade conta com 21 policiais militares, além do comandante.