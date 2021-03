Associação Lucas Tapis faz campanha Páscoa Solidária

A Associação de Apoio as Pessoas com Câncer Lucas Tapi está realizando a Campanha Páscoa Solidária com o objetivo de arrecadar recursos para a compra de ovos de chocolate que serão entregues às crianças em tratamento contra o câncer no Hospital Boldrini.

Quem quiser participar, pode entrar em contato com Talita ou Thiago pelo WhatsApp (19) 98950-8435.