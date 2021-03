Cidinha fala sobre saída da pousada

À Gazeta de Vargem Grande, Aparecida Navas de Carvalho, conhecida como Cidinha do Cuti, que ficou 16 anos à frente da pousada, explicou que decidiu se afastar para descansar, viajar e curtir um pouco. “Eu amo de paixão o que eu fazia e amo mesmo. Amava e amo. É muitos peregrinos que passavam, tipo uma média de cinco pessoas por dia, mas tinha dia que vinha mais, que vinha 40 pessoas. Há um tempo vinha muito, agora com a pandemia não vem tanto”, disse.

Ela, que foi uma das primeiras a entrar no Caminho da Fé, comentou que jamais pensou em abrir uma pousada já pensando em parar. “Jamais. Eu pensava que ia estar velhinha com 80, 90, 100 aninhos tocando a pousada. Isso era o meu sonho, mas tudo na vida tem o seu projeto, são os propósitos de Deus, então vamos esperar para ver o que dá”, falou.

Cidinha contou que já sente saudade dos peregrinos que passavam no local. “Morro de saudade deles, eles também morrem de saudade de mim, passam aqui pra me ver, tiram foto comigo, me sinto muito feliz e muito honrada de ter participado e deixado um legado bom”, pontuou.

Sobre a nova administração, Cidinha foi só elogios. “O casal que está tocando lá agora é muito legal. Eles são de Andradas, uns amores de pessoas. Eles têm hotel e pousada em Andradas e estão tocando aqui super bem. Os peregrinos estão adorando eles, está muito limpinho, muito bom, mudaram a pousada, colocaram wi-fi, pintaram, colocaram fotos, ajeitaram tudo, ficou uma perfeição”, relatou.

Agora, para se ocupar no tempo livre, Cidinha busca outras atividades. “Estava fazendo academia, me entretendo. Fazer o que, temos que esperar em Deus, os propósitos dele, não tem o que fazer. Agora nem academia posso ir, porque tá parada, então ajudo os filhos, participo da vida deles. A vida é assim, a gente faz um projeto e Deus faz outro, resolvi ceder para poder viver melhor”, finalizou.

Cidinha contou à Gazeta que aprovou o trabalho feito pelos novos responsáveis pela pousada e disse que agora vai descansar. Foto: Arquivo Pessoal