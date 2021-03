Faleceu o Bispo Emérito D. Davi Pimentel Dias, vítima de Covid-19

O Bispo Emérito D. Davi Dias Pimentel faleceu no início da tarde desta terça-feira, dia 16 de março. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Unimed, em São João da Boa Vista desde o ultimo dia 9 de março. Ele havia contraído Covid-19, que foi constatada no dia 4 de março, e estava lutando contra as complicações causadas pela doença.

D. Davi foi nomeado bispo da Diocese de São João da Boa Vista no dia 7 de fevereiro de 2001 e sua posse ocorreu no dia 25 de março daquele ano. Ele seguiu em sua missão até 2016, quando por motivos de saúde renunciou. Em agosto de 2015, D. Davi havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Em seu lugar, foi nomeado D. Antonio Emídio Vilar.

A Gazeta de Vargem Grande procurou a Diocese, que confirmou o falecimento do Bispo Emérito D. Davi. “Com imensa tristeza, a Diocese de São João da Boa Vista comunica o falecimento de seu bispo emérito, ocorrido no início dessa tarde. Em breve, daremos informações sobre o horário de seu sepultamento que acontecerá na Catedral São João Batista”.

Dom Davi nasceu no Arquipélago de Açores, território de Portugal, no dia 18 de março de 1941. Era o mais novo dos 10 filhos do casal João Dias Pimentel e Arminda de Jesus Costa.

Aos 13 anos, ingressou no Seminário da Consolata, em Fátima e em 1960 veio com sua família para o Brasil. Eles passaram a residir em Botucatu, onde fez o colegial. Em 1963, ingressou nos estudos de filosofia no Seminário Central do Ipiranga e dois anos depois entrou no curso de teologia, na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.

Foi ordenado sacerdote em 21 de dezembro de 1969, em São José do Rio Preto. Em 1986 foi para Guarulhos. Em 1991 foi administrador diocesano do local e depois vigário geral. Em 1995 voltou a São José do Rio Preto onde ocupou o cargo de reitor do Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus. Em 11 de dezembro de 1996 foi nomeado bispo auxiliar de Belo Horizonte pelo Papa João Paulo II.

Em 31 de janeiro de 1997, recebeu a ordenação episcopal, em São José do Rio Preto, tendo como sagrante Dom Serafim Fernandes de Araújo, Arcebispo de Belo Horizonte e cossagrantes, Dom José de Aquino Pereira, Bispo de Rio Preto e Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, bispo de Guarulhos.Em 7 de fevereiro de 2001 foi nomeado bispo de São João da Boa Vista.