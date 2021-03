Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu João Batista de Lima, aos 55 anos de idade, no dia 6 de março. Deixou os pais Lourdes Camilo de Lima e José Matias de Lima; os irmãos Maria Teresa e José Donizete; o cunhado Ademar; sobrinhos; os filhos Tiago, Mateus, Camila e João; genro; noras e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 6, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Aparecida Rodrigues Lino, aos 62 anos de idade, no dia 5 de março. Deixou o marido Geraldo Lino; os filhos Moisés e Luciana, o genro Alexandre; os netos Miguel, Vítor e Ana Beatriz. Seu sepultamento aconteceu no dia 6, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Antônio Braz Barbosa, aos 62 anos de idade, no dia 8 de março. Deixa a esposa Leonilda Vera Barbosa; os filhos Michele, Antônio e Milene; os genros Aparecido e Osnir; a nora Luciana; os netos Mateus, Bianca, Otávio, Felipe, Eduardo, Davi e o bisneto Victor Hugo. Seu sepultamento aconteceu no dia 9, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Nélson Rodrigues de Oliveira, aos 86 anos de idade, no dia 7 de março. Deixou a esposa Terezinha de Carvalho Oliveira; os filhos Marili e Maurício; os netos Almir e Arlete e as bisnetas Ana Júlia e Ana Luísa. Seu sepultamento aconteceu no dia 8, no Cemitério Parque das Acácias.

Luís Carlos da Silva, o conhecido Poeta, que já foi colaborador da Gazeta de Vargem Grande, faleceu nesta quinta-feira, dia 11 de março, aos 62 anos de idade. Era filho de Iracema Rota da Silva e João Pessoa da Silva – já falecidos. Solteiro, deixa os irmãos Heloísa, Ângela, José Geraldo, Sônia e Gervásio; sobrinhos e familiares.

De família muito conhecida na cidade, seu pai João Pessoa foi dirigente do clube XXI de Abril, famoso time ligado aos moradores da Vila Polar. Luís Carlos foi funcionário público municipal e era muito ligado à Igreja Católica.

Em datas importantes como o Dia das Mães, por exemplo, escrevia singelas poesias em homenagem a elas e além de publicar no jornal Gazeta de Vargem Grande, também as copiava e distribuía às pessoas da comunidade. Seu sepultamento aconteceu no dia 11, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Tatsue Hirata, aos 92 anos de idade, no dia 11 de março. Era viúva de Michio Hirata, falecido em 28 de dezembro último. Deixou os filhos Sinobo, Yoshio, Kasuko, Tsuyako, Hizuro, Kimie; as noras Missae e Paula; genros, netos, bisnetos e tataranetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 11, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Carlos Gasparini, aos 76 anos de idade, no dia 10 de março. Deixou o filho Carlos Eduardo; as irmãs Regina, Marli, Maria do Carmo, Neide, Vilma e Nilza; cunhados e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 11, no Cemitério da Saudade.

Faleceu em Divinolândia, Regina Neusa Cúnico de Paiva, aos 73 anos de idade, no dia 6 de março. Viúva de José Abel de Paiva; deixou os filhos Ariovaldo, Elaine e Marcos; as noras Andréa e Lilian; o genro Luís Fernando; os netos Lucas, Jonathan, Letícia, Wesley, Wilian, Tamires, Marcos Vinícius, Leonardo e Maria Júlia; além do bisneto Miguel. Seu sepultamento aconteceu no dia 7, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu em Grama, Marcelo Cossolin Buciol, no dia 7 de março. Seu sepultamento aconteceu no dia 8, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu em Divinolândia, Margarida Maria de Moraes, no dia 8 de março. Seu sepultamento aconteceu no dia 9, no Cemitério Municipal.

Faleceu em Divinolândia, Carlos Eduardo Oliveira, no dia 8 de março. Seu sepultamento aconteceu no dia 9, no Cemitério Municipal.

Faleceu em Divinolândia, José Aparecido Barion, no dia 8 de março. Seu sepultamento aconteceu no dia 8, no Cemitério Municipal.

Faleceu em Divinolândia Nildo Haddad, no dia 7 de março. Seu sepultamento aconteceu no dia 7, no Cemitério Municipal.

Faleceu em Divinolândia, Renato Aparecido Bianchetti Tomaz, no dia 4 de março. Seu sepultamento aconteceu no dia 4, no Cemitério Municipal.

