Pousada da Cidinha está sob nova direção

Após anos, a tradicional Pousada da Cidinha, que faz parte do Caminho da Fé de Vargem Grande do Sul, no trecho da Via Crucis, mudou de responsável. O casal que atualmente administra o local é Silvana da Silva Roberto e Wagner Cândido da Silva, naturais da capital São Paulo e moradores de Andradas (MG).

Wagner, de 56 anos, é empresário e Silvana, de 56 anos, é administradora e artista plástica. O casal assumiu a Pousada da Dona Cidinha em 1º de janeiro deste ano. Segundo Wagner, eles acreditam que em breve a pandemia passará e a peregrinação voltará com força total. No momento, eles estão dividindo entre ficar em Andradas e Vargem, mas um imóvel residencial na cidade já foi alugado. O empresário explicou que o casal decidiu investir na pousada rural Dona Cidinha por serem peregrinos.

“Há mais de 10 anos estamos ligados ao Caminho da Fé, o que nos motivou a trabalhar com acolhimento e recepção não somente de peregrinos, mas do público em geral que gosta de um contato com a natureza, introspecção e um contato direto com Deus”, disse.

Há três anos, Wagner e Silvana têm uma pousada no centro de Andradas, onde, conforme contou, o público alvo são os peregrinos que por ali passam a caminho de Aparecida do Norte. “Atendendo uma proposta da Dona Cidinha e de seu esposo, o seo Chiquinho do Cuti, ambos amigos de longa data, e aceitamos dar continuidade ao trabalho por eles desempenhado por tantos anos junto aos peregrinos e bicigrinos. Ali estamos colocando nosso coração e alegria no acolhimento.

Conforme comentou, eles estão procurando melhorar as instalações sem perder a simplicidade do local, que é o que cativa a todos que ali chegam. Para o futuro, ele contou que já estão em contato com o Departamento de Cultura da cidade, por meio da diretora Márcia Iared e o assessor Lucas Buzato. “Ambos membros da Comissão Via Crucis, para juntos fomentarmos aquela que hoje já é conhecida por muitos vargengrandenses como referência de peregrinação, recebendo jovens, homens, mulheres, famílias que aos domingos em especial, a pé ou de bike percorrem os 12 kms da Via Crucis, até a última estação, localizada na porteira de acesso a pousada e ali, terminam saboreando um delicioso café com sabor caipira, com agendamento prévio, regado por leite, pão caseiro, bolos, sucos, bolinho de chuva, torta salgada e pão de queijo”, disse.

Wagner pontuou que querem fazer da Via Crucis o cartão postal deles, assim como já ocorre com o Caminho da Fé. Para acompanhar a nova página da rede social Instagram da pousada, basta seguir @novapousadadonacidinha.

Pousada da Cidinha é uma das referências no Caminho da Fé. Foto: Arquivo Pessoal