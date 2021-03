Seguem abertas inscrições para concurso do Censo 2021

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge) está com inscrições abertas para o concurso que vai contratar pessoal para trabalhar no Censo 2021. No Brasil todo são mais de 180 mil vagas para as funções de Agente Censitário Municipal (ACM), Agente Censitário Supervisor (ACS) e Recenseador.

Para Vargem Grande do Sul, serão uma vaga de Agente Censitário Municipal, três de Agente Censitário Supervisor e 38 para recenseadores.

O requisito para as vagas de Recenseador é ter ensino fundamental completo. Já a remuneração não é definida, uma vez que os contratados recebem de acordo com sua produção. Esse cálculo é feito por setor censitário de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), pelo tipo de questionário e pelas pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.

Para Agente Censitário Municipal é exigido ensino médio completo e conta com remuneração de R$ 2.100,00 para jornadas de 40 horas semanais de trabalho. Para o Cargo de Agente Censitário Supervisor o concurso IBGE 2021 oferece remuneração de R$ 1.700,00 para 40 horas semanais de trabalho.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.cebraspe.org.br/concursos/